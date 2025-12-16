Los bufos madrileños, una comedia amorosa muy gamberra

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) ha presentado este martes Los bufos madrileños, una comedia amorosa de enredo, divertida, satírica y con dosis picantes que vivió su esplendor en los convulsos años que antecedieron y sucedieron a la revolución de 1868, la Gloriosa.

En este contexto de inestabilidad política y tensiones sociales, el público madrileño buscaba evasión y entretenimiento. En un viaje a París en 1865, el actor, cantante y empresario teatral Francisco Arderius descubrió el éxito de las operetas bufas de Offenbach y decidió importar este formato a España.

El término 'bufo' proviene de lo cómico, grotesco o chocarrero, según la RAE, y los bufos madrileños destacaron por su estilo irreverente, vestuario extravagante y un enfoque popular que buscaba entretener a un público amplio en tiempos de crisis política y social.

Ahora, este teatro de humor vuelve al Teatro de la Comedia desde el 18 de diciembre al 25 de enero de 2026, con la pieza dirigida por Rafa Castejón, en la que triunfa el humor y recuerda a la figura de Francisco Arderius y la zarzuela bufa Los órganos de Móstoles.

"Este espectáculo sirve como homenaje a los cómicos, cómicas, bufas y bufos pasados, presentes y futuros", ha dicho Rafa Castejón.

El libreto, escrito por Luis Mariano de Larra, celebra la vida del Madrid anterior a 1868, con alusiones al espiritismo, el ferrocarril o el telégrafo eléctrico.

El argumento versa sobre un padre que, cansado de mantener a sus tres hijas, pone un anuncio en el periódico en el que abre una subasta para concertar sus matrimonios.

"Asisten unos pretendientes, a cuál más estrambótico, y el lío está servido", cuenta Chema del Barco, uno de sus protagonistas, que considera esta pieza muy trasgresora para la época.

La obra es en verso, con una polimetría rica y combina diálogos hablados, música ligera, bailes y un humor desenfadado, a menudo satírico, que caricaturiza temas sociales, políticos y culturales de la época.

Está dividida en dos partes: un prólogo, escrito por Castejón, que descubrirá al público la figura de Francisco Arderíus y de sus Bufos Madrileños, y, a continuación, mediante la magia del teatro dentro del teatro, se representará uno de sus grandes éxitos, Los órganos de Móstoles, con música de José Rogel y libreto de Luis Mariano de Larra.

Antonio Comas es el director musical, Nuria Castejón, la coreógrafa y directora adjunta y Clara Altarriba, Chema del Barco, Paco Déniz y Eva Diego, entre otros, forman parte del elenco actoral.