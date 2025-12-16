El Ayuntamiento convertirá la base de grúas de Colón en un hub logístico y probará la descarga nocturna de mercancías

El Ayuntamiento madrileño quiere transformar la actual base de grúas de EMT Madrid en Colón en un hub de logística urbana y movilidad sostenible con el que pretende reducir vehículos en el centro, optimizar rutas y desplazar parte de la actividad de reparto a horas valle. Asimismo, la actuación incluye también un proyecto piloto para fomentar la descarga nocturna de mercancías con vehículos eléctricos que no molesten a los vecinos.

La actuación, según informan desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, se licitará a lo largo de 2026 y contará con 4.000 m² dedicados a operaciones logísticas y más de 1.300 m² para servicios de movilidad. Así, la nueva infraestructura incorporará puntos de recarga, plazas de carga y descarga, operativa de cross-docking, servicios de reparto de última milla y taquillas para facilitar entregas fuera del domicilio.

También contará, como el recién reinagurado parking de Plaza España, con puntos de carga eléctrica de alta potencia, opciones como carsharing, bicimad, bicipark y sistemas de intercambio de baterías, con el objetivo de impulsar modos de reparto de bajas emisiones, como bicicletas y vehículos eléctricos, y de racionalizar el tráfico asociado a la distribución. En este sentido, el Consistorio impulsará la descarga nocturna “respetuosa” con vehículos eléctricos en la franja 21:00–7:00 en ubicaciones “sin afección” a la población residente.

Ambas actuaciones se enmarcan en un paquete de ocho medidas que se desplegarán “en los próximos meses” dentro de la actualización de la Estrategia de Distribución Urbana de Mercancías (DUM) Madrid 360, aprobada en 2022. Entre ellas figura la reducción del horario de tarde en reservas de carga y descarga con menor uso para liberar plazas y destinarlas al aparcamiento general, una decisión que se aplicará caso por caso, especialmente en zonas con alta presencia de restauración.

El Ayuntamiento también prevé añadir notificaciones en tiempo real a la aplicación Madrid DUM 360 para facilitar la gestión de rutas y entregas. Según los datos municipales, la plataforma supera los 131.000 usuarios y ha gestionado casi 11,5 millones de operaciones desde su puesta en marcha, a la vez que ha cambiado el perfil ambiental de los vehículos que realizan estas tareas. El resto de iniciativas incluyen mantener incentivos para el uso de vehículos menos contaminantes y dar continuidad a las ayudas para la renovación de flotas y soluciones de reparto.