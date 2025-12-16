'21 distritos' cierra 2025 con más de 35.000 participantes y anuncia su regreso en enero

El programa municipal de dinamización cultural '21 distritos' ha despedido 2025 con más de 35.000 participantes tras desarrollar una amplia programación de actividades culturales gratuitas en todos los distritos de Madrid y prepara ya el inicio de su nueva temporada, que arrancará el próximo 30 de enero de 2026. A lo largo del año, la iniciativa del Área de Cultura, Turismo y Deporte ha ofrecido 254 actividades distribuidas en 313 jornadas, que han tenido lugar en más de 70 espacios de la ciudad, tanto cerrados como al aire libre.

La programación ha abarcado más de una decena de disciplinas artísticas, entre ellas música en directo, teatro, danza, circo, artes visuales, encuentros culturales y talleres formativos. En este sentido, un total de 586 artistas y compañías, tanto locales como internacionales, han participado en esta edición, acercando propuestas culturales de calidad y de acceso libre a públicos de todas las edades en los distintos barrios de la capital.

Entre las novedades de 2025 han destacado los ciclos 'Cultura a fuego lento', que traslada la creación artística a espacios poco habituales vinculados a la cocina y ha contado con artistas como Niño de Elche o Fernanda Orazi, y 'Charlas con altura', una serie de encuentros celebrados en el Faro de Moncloa con figuras del ámbito cultural y social. La programación anual se ha completado con nuevas ediciones de festivales ya consolidados como 'La Sub25', centrado en el arte joven y la cultura urbana; '21 Distrittitos: arte y familia', dirigido al público familiar; y 'Multiculturas', orientado a visibilizar la diversidad cultural de la ciudad.

Creado en 2020, '21 distritos' se ha consolidado como una de las principales iniciativas culturales del Ayuntamiento de Madrid para fomentar la inclusión, la participación ciudadana y el acceso a la cultura en todos los distritos. En casi cinco años de trayectoria, el programa ha superado el millar de actividades y ha reunido a más de 250.000 espectadores.