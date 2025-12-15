ALAVÉS 1 - 2 REAL MADRID
Xabi Alonso critica a los árbitros por el "penalti claro" a Vinicius: "No me sorprende que no haya ido al VAR"
"La unión es fundamental", asegura el técnico del Real Madrid tras salvar lo que parecía un 'match-ball' en Mendizorroza
Europa Press
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, lanzó una crítica a la actuación arbitral y del VAR este domingo en la victoria (1-2) sobre el Deportivo Alavés, por un "penalti claro" sobre Vinícius que no le sorprendió que no se revisara, al tiempo que destacó la importancia de sacar los tres puntos.
"El partido ha sido competido, creo que hemos empezado muy bien. Nos hemos puesto por delante, luego hemos perdido un poco el control del balón. En la segunda hemos empezado bien, hemos tenido ocasiones para hacer el segundo y hemos concedido el gol en la única acción que Valdepeñas ha fallado, porque todas las otras ha jugado muy bien. Luego el equipo ha seguido dando la cara, en un estadio complicado, un rival muy intenso y hacer ese segundo gol que nos da los tres puntos", dijo en rueda de prensa.
El técnico de los blancos fue preguntado por el penalti que reclamaron a Vinícius en los últimos minutos. "A mí me ha parecido penalti claro, hay contacto, Vinícius va muy rápido, y me sorprende mucho que no vaya ni al VAR en esa acción. Dicho esto, no nos sorprende y hay que seguir", afirmó.
Además, a Alonso le recordaron que el árbitro del VAR era González Fuertes, quien se mostró contundente antes de la pasada final de Copa contra los vídeos de Real Madrid TV. "No me sorprende que no hayan ido al VAR", apuntó.
Por otro lado, el preparador de los blancos insistió en que todo su equipo está unido. "El día del Celta no fue buen partido, hoy ha habido cosas positivas, cosas que necesitamos sí o sí todos los partidos, y otras que necesitamos mejorar para seguir ganando partidos. Necesitamos constancia, esto es la Liga, si sirve para aprender que no se quede en el olvido", afirmó.
"Nosotros estamos muy enfocados en lo nuestro, juntos, preparando cada tres días un partido. Hoy le doy mucho mérito a la victoria. Veníamos con muchas bajas, Valdepeñas ha hecho su debut, le felicito por el partido que ha hecho. Estamos todos juntos en esto. Con un partido sabemos que no es suficiente. Queda mucho y era un momento importante pero hay que darle continuidad a cosas buenas que hemos hecho hoy. La unión es fundamental. Hoy veníamos a ganar, lo importante eran los tres puntos", terminó.
