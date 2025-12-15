La UC3M inaugura su Centro de Computación Científica, uno de los cien superordenadores más potentes del mundo

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha inaugurado hoy su Centro de Computación Científica (C3), una nueva infraestructura de supercomputación de vanguardia pensada para dar soporte a proyectos de I+D+i con elevados requerimientos de cálculo, almacenamiento y procesamiento de datos, ha informado el centro universitario en un comunicado.

Este superordenador, el 81 más potente del mundo según el ranking IO500, refuerza el compromiso de la Universidad con la excelencia científica y tecnológica y podrá ser utilizado por la comunidad científica de la UC3M, otros centros de investigación y empresas interesadas. El C3 supondrá un avance en investigaciones de impacto social en disciplinas como la aeronáutica, la biología o las ciencias de la salud, entre otras.

El evento de presentación, celebrado hoy en el Centro de Innovación en Emprendimiento e Inteligencia Artificial (C3N-IA) del Parque Científico de la UC3M - Leganés Tecnológico, donde se ubica este supercomputador, ha contado con la participación del rector de la UC3M, Ángel Arias, que ha mostrado su agradecimiento a toda la comunidad universitaria que ha permitido poner en marcha este superordenador.

"Esta nueva instalación se sitúa en el puesto 81 del IO500 en el ámbito de la supercomputación, es decir, figura entre el 15 por ciento de las infraestructuras más potentes del mundo por su capacidad de cálculo con almacenamiento", indica el rector.

1.000 terabytes de capacidad

Este nuevo sistema cuenta con un clúster de cálculo compuesto por más de 11.500 núcleos físicos de CPU basados en procesadores AMD de alto rendimiento, y dispone además de 42 GPUs NVIDIA A40. Todos estos recursos están conectados a través de una red de alta velocidad y apoyados por un sistema de almacenamiento redundante que ofrece casi 1.000 terabytes de capacidad.

"Gracias a esta potencia y capacidad, la infraestructura permite procesar grandes volúmenes de datos, ejecutar simulaciones numéricas complejas y entrenar o desplegar modelos avanzados de inteligencia artificial", explica David Expósito Singh, del Dpto. de Informática de la UC3M, uno de los promotores de esta infraestructura junto al profesor Jesús Carretero.

Posibles aplicaciones del superordenador

Carretero detalla que "este equipo permitirá realizar simulaciones científicas de altísima fidelidad, desde dinámica molecular hasta aeronáutica; procesar conjuntos de datos muy grandes, como los provenientes de la sociedad, ambientales, secuenciación genética o imágenes médicas; y acelerar modelos de inteligencia artificial y aprendizaje profundo de nueva generación, fundamentales en áreas como visión por computador".

Esta infraestructura científica, que forma parte del Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de la UC3M, no solo está disponible para investigadores de la UC3M, sino que también abre sus puertas a organismos públicos de investigación y usuarios externos del sector empresarial, proporcionando además servicios para facilitar la transferencia tecnológica y el desarrollo de investigaciones que requieran de grandes recursos computacionales.

El C3 ofrece servicios avanzados de Computación de Alto Rendimiento (HPC) híbrida y almacenamiento de datos confiable, adaptándose a proyectos que requieren tanto cálculo intensivo en CPU como en GPU.

Este nuevo superordenador está financiado con fondos europeos NextGenerationEU y con ayudas estatales y autonómicas, como proyectos de infraestructura competitivos concedidos por la Agencia Estatal de Investigación (EQC2021-007184-P) para la investigación en simulación de sistemas complejos en ingeniería y de la Comunidad de Madrid para financiar la realización de actuaciones en materia de investigación sobre el SARS-COV 2 y la enfermedad COVID-19, financiado con los recursos REACT-UE del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (REACT-PREDCOV-CM-23475).