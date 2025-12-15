Tres personas heridas en el incendio de una vivienda en Alcorcón

Tres personas han resultado heridas, dos por inhalación de humo y una por quemaduras, en el incendio originado este domingo en una vivienda de Alcorcón, donde los bomberos han evitado que el fuego se extendiera a otros pisos aledaños.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo, cuando los Bomberos de Alcorcón fueron alertados de un incendio en una vivienda de la calle Hogar 68, que se originó por causas que se están investigando en la cocina de la vivienda, según han señalado desde la Policía Municipal de Alcorcón a través de sus redes sociales. Los bomberos tuvieron que rescatar a tres heridos del interior de la vivienda, dos afectados por inhalación de humo, que fueron trasladados por el SUMMA 112 al Hospital Fundación Alcorcón, y uno con quemaduras, que fue trasladado al la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe.

Se trata del segundo incendio de estas características que ha habido en las últimas horas en el sur de la región, después de que una explosión en una vivienda ubicada en el municipio de Moraleja de Enmedio causara este domingo graves daños materiales en la edificación y obligara también a rescatar a tres vecinos.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, las tres personas se encontraban en el primer piso del edificio y efectivos de los Bomberos los han rescatado con una autoescala ya que los accesos a la vivienda habían quedado bloqueados. Como consecuencia de la detonación, que puede deberse a una explosión de gas butano, varios vehículos que se encontraban aparcados en una calle cercana también han resultado afectados.

Por su parte, sanitarios del SUMMA 112 han atendido a tres personas, que presentaban lesiones leves y han sido dadas de alta en el propio lugar. Los bomberos han revisado toda la estructura del inmueble y han llevado a cabo labores de saneamiento en la vivienda afectada. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas de la explosión.