EL TIEMPO
La semana comienza oscura en Madrid: nubes, bajada de temperaturas máximas y lluvias tardías en la Comunidad
La cota de nieve bajará de 2000 a 1800 metros y soplarán vientos flojos variables que tenderán a suroeste, según la previsión de la Aemet para este lunes
La semana comienza oscura en la Comunidad de Madrid. La Aemet prevé para este lunes cielos nubosos con temperaturas máximas en ligero descenso, lluvias dispersas por la tarde y una cota de nieve en ligero descenso en la Sierra, pasando de 2000 a 1800 metros.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la nubosidad aumentará, de oeste a este, a cielos cubiertos por la tarde. Gran posibilidad de brumas y probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en la montaña. Hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas por la mañana en la zona de la Sierra que se generalizarán al resto de la Comunidad por la tarde, aumentando de intensidad.
Además, la cota de nieve bajará de 2000 a 1800 metros y soplarán vientos flojos variables que tenderán a suroeste. Las temperaturas mínimas irán en aumento, mientras que las máximas irán en descenso en áreas de montaña y con pocos cambios en el resto. En cuanto a los principales municipios, Madrid capital contará con mínimas de 5ºC y máximas de 13ºC.
- La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
- La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
- El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo
- Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario