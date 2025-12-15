Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La semana comienza oscura en Madrid: nubes, bajada de temperaturas máximas y lluvias tardías en la Comunidad

La cota de nieve bajará de 2000 a 1800 metros y soplarán vientos flojos variables que tenderán a suroeste, según la previsión de la Aemet para este lunes

Viandantes se protegen de la lluvia con paraguas por el centro de Madrid.

Viandantes se protegen de la lluvia con paraguas por el centro de Madrid. / EFE/ Mariscal

Javier Niño González

Madrid

La semana comienza oscura en la Comunidad de Madrid. La Aemet prevé para este lunes cielos nubosos con temperaturas máximas en ligero descenso, lluvias dispersas por la tarde y una cota de nieve en ligero descenso en la Sierra, pasando de 2000 a 1800 metros.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la nubosidad aumentará, de oeste a este, a cielos cubiertos por la tarde. Gran posibilidad de brumas y probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en la montaña. Hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas por la mañana en la zona de la Sierra que se generalizarán al resto de la Comunidad por la tarde, aumentando de intensidad.

Además, la cota de nieve bajará de 2000 a 1800 metros y soplarán vientos flojos variables que tenderán a suroeste. Las temperaturas mínimas irán en aumento, mientras que las máximas irán en descenso en áreas de montaña y con pocos cambios en el resto. En cuanto a los principales municipios, Madrid capital contará con mínimas de 5ºC y máximas de 13ºC.

