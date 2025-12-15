Sanidad recomienda desde este lunes el uso de mascarillas en centros sanitarios por la gripe

La Consejería de Sanidad recomienda desde este lunes el uso de mascarilla en los centros sanitarios a los profesionales cuando estén en contacto con pacientes, así como a los usuarios con síntomas de infección respiratoria o a la población vulnerable.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, tras alcanzar la epidemia de gripe una incidencia de 277 casos por 100.000 habitantes, ha indicado que en las próximas dos semanas va a aumentar el número de contagios por las fiestas navideñas y el incremento de las reuniones sociales en sitios cerrados, a la vez que ha apuntado que en todo el mundo hay una tendencia ascendente de los contagios.

Por ello, la Comunidad de Madrid ha recomendado el uso de mascarilla en los centros sociosanitarios tanto a los profesionales como a los visitantes y se ha incrementado la limpieza de los pomos y puertas y de las zonas que la gente toca después de llevarse las manos a la nariz o toser. Además los usuarios de las residencias deberán usar mascarilla en las zonas comunes, si tienen síntomas, y podrán dejar de utilizarla en su habitación.

Matute ha recordado a la población la importancia de lavarse las manos con frecuencia durante al menos veinte segundos y, en el caso de tener síntomas respiratorios, usar mascarilla para proteger a los más vulnerables.

La consejera ha querido tranquilizar a la población al señalar que "no hay un aumento de la gravedad de este virus de la gripe" y precisar que el virus de la gripe A H1N1 sigue circulando, pero ahora está empezando a circular más el H3N2 y, sobre todo, el linaje K.

Esto significa que la población no ha estado en contacto con este virus y, por eso, la población se contagia más, según Matute, quien ha detallado el mayor número de contagios se ha dado en los menores de 14 años, que han transmitido el virus a los padres y los abuelos. En este contexto, la consejera ha resaltado la importancia de la vacunación y ha añadido que 1,2 millones de personas de la población diana ya se han inmunizado.

Ha comunicado a los madrileños que "todavía están a tiempo de vacunarse", bien en su centro de salud o en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, donde se está administrando la vacuna a mil personas al día. "Todos aquellos que quieran vacunarse, que lo hagan, porque todavía estamos a tiempo y pueden evitar en la época de concentración familiar en Navidades, que esos contagios sigan", ha indicado.

Toda la población de todas las franjas de edad puede acercarse a su centro de salud para pedir cita para vacunarse contra la gripe, aunque los menores de 14 años deben contar con la recomendación de su médico.

Ha aconsejado a la gente que se ponga la mascarilla en sitios cerrados, como un centro comercial o una iglesia, si presenta síntomas respiratorios, si tiene el sistema inmune debilitado, si es un paciente oncológico, si se trata de una persona vulnerable o si tiene miedo de contagiarse de la gripe.