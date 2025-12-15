Robe Iniesta tendrá su homenaje en Carabanchel

El cantante y fundador de Extremoduro, Robe Iniesta, tendrá el homenaje que merece en Madrid. El Ayuntamiento de la capital ha recogido la propuesta lanzada por Más Madrid la semana pasada, tras conocerse el triste fallecimiento del artista, de colocar una placa conmemorativa frente a la sala Sucursal Rock de Vía Carpetana, escenario del primer gran concierto de la banda en la capital en 1991.

“Creo que pocos fallecimientos han despertado tantas adhesiones y tantas muestras de consternación como el de Robe Iniesta y, por supuesto, tendrá esa placa”, ha replicado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, al ruego planteado por la edil de la oposición Cuca Sánchez al final de la comisión ordinaria del ramo celebrada este lunes.

El Gobierno municipal atenderá dicho ruego "con mucho gusto", aunque siempre, ha matizado la delegada, "condicionada" a la aquiescencia de la comunidad de vecinos actual del inmueble donde se ubicaba la mítica sala de Carabanchel. En caso de no poder colocarla en ese emplazamiento, "encontremos otro lugar que sea que sea adecuado para que se le recuerde como de todas formas van a hacer", ha añadido Rivera de la Cruz.

"Robe se merece este homenaje de la ciudad de Madrid y en más Madrid estamos muy satisfechas de que el gobierno de Almeida haya aceptado nuestra propuesta", ha celebrado tras el encuentro Sánchez. El tributo "encaja perfectamente con los criterios del Plan Memoria de Madrid y reconocerá la contribución de Robe a la cultura popular", ha señalado, antes de anunciar que su formación llevará al próximo Pleno municipal una proposición para ponerle el nombre de Iniesta al centro juvenil situado en la calle Alfonso Fernández 23 de Carabanchel Alto.

El cantante extremeño murió el pasado miércoles 10 de diciembre a los 63 años, según informó su agencia en un comunicado en el que no precesiban el motivo del fallecimiento. "Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", anunció Dromedario Records en un texto que calificaron como "la nota más triste de nuestra vida".