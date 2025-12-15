Las reacciones del Real Madrid sobre el 'no' penalti a Vinicius: "No lo pita porque soy yo"

El Real Madrid de Xabi Alonso salvó el ultimátum que había trascendido en los últimos días acerca de su continuidad al frente del conjunto blanco. Se impuso 1-2 al Deportivo Alavés en el encuentro que cerraba la jornada del domingo y sigue la estela de un Barça que no falla desde el clásico. La victoria supone una bombona de oxígeno para el técnico vasco y su staff, en una semana donde las criticas tras la derrota ante el Manchester City han marcado la previa del encuentro. Una genialidad de Mbappé en la primera mitad le valió a los blancos para marcharse con ventaja a vestuarios. El empate de los babazorros llegó en un despiste de la defensa blanca que no desaprovechó un recién entrado Carlos Vicente. A falta de escasos minutos para la finalización y con todas las miradas sobre el técnico madridista, una galopada de Vinicius por el costado izquierdo, de las pocas fructíferas durante el encuentro, sirvió para ponerle en bandeja a Rodrygo el tanto que acabaría siendo definitivo en Mendizorroza. Antes de poner punto y final al partido, una acción de Tenaglia sobre el propio Vinicius desató la indignación de los blancos, que reclamaron penalti encarecidamente, pese a la omisión absoluta por parte del VAR, donde se encontraba Pablo González Fuertes.

"No lo pita porque soy yo, penalti claro"

Una acción que Vinicius se encargó de reclamar sobre el césped de Mendizorroza antes de ser sustituido. El '7' madridista venía lanzado en una nueva jugada individual, en circunstancias parecidas a la del segundo gol de los blancos. Ya dentro del área, un contacto de Tenaglia sobre la pierna de Vinicius provoca la caída del brasileño que vio como desde el VAR no condenaron la acción. En el momento del cambio, el brasileño saludó a Xabi, ambos se fundieron de nuevo en un abrazo, y volvió a hacer referencia a la jugada polémica con el central del Alavés: "No lo pita porque soy yo, penalti claro". Al mismo tiempo, su técnico le respaldó con un "era clarísimo" antes de poner fin al encuentro.

El propio Xabi Alonso, ya en rueda de prensa, tiró de sarcasmo al valorar esa acción y la no entrada del VAR: “Me ha parecido penalti claro. Vini va muy rápido, hay contacto... y me sorprende mucho que no vaya ni al VAR. Dicho esto, no nos sorprende. Hay que seguir". Al ser repreguntado por el árbitro que estaba en el VAR, Pablo González Fuertes, en este caso, la ironía volvió a ser su mejor aliado. "Tú lo has dicho. Y lo dejamos ahí", dijo el tolosarra.

González Fuertes fue protagonista, junto a De Burgos Bengoechea, en la última final de Copa del Rey que los blancos disputaron ante el Barça. En el seno del club no sentaron nada bien las palabras del equipo arbitral a 24 horas de disputarse la final. “Vamos a tener que empezar a tomar medidas. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No os quepa duda de que el arbitraje español va a hacer historia. No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando", decía el colegiado asturiano. Estas declaraciones no cambiaron nada en una relación, la del Real Madrid y el estamento arbitral, que ya venía deteriorada en el tiempo.

Las quejas de Real Madrid TV

Parte de este deterioro llegó por parte de los vídeos del conjunto blanco a través de su televisión oficial. Durante el post-partido de este domingo, la actuación de García-Verdura y González Fuertes fue duramente señalada: "Ha sido tan descarado, tan claro, tan evidente, tan mezquino, de tan poca vergüenza… Sobre todo, del que está en el VAR. González Fuertes ya dijo que iban a hacer historia, y lo estamos sufriendo desde que empezó la temporada. Están perjudicando de una forma groserísima al Madrid, las imágenes están ahí, no dejan dudas. Con una toma es suficiente, se ve el penalti claro. El VAR se ha inhibido por completo. González Fuertes no puede volver a pitar más, debe estar inhabilitado, debía estarlo desde lo de la final de la Copa del Rey. No tiene nombre lo que ha hecho. Luego saldrá llorando haciéndose la víctima. Es una falta de respeto a la locomotora del fútbol español, venerada en todos los países del mundo salvo aquí, donde es maltratada".

También apuntan directamente contra el actual presidente del CTA y el nuevo organigrama arbitral: "Fran Soto dice que hay que olvidar el caso Negreira. Esto es la mugrienta Liga Negreira, el Madrid compite con los brazos atados y debe jugar muy bien para competir. Es jornada tras jornada. Es clamoroso. Qué habrá pensado Fran Soto tras tantas repeticiones. El problema no son los vídeos de Real Madrid TV, eso es mentira. No es una cuestión de intensidad, a esa velocidad con cualquier toque te vas al suelo. No es un error humano. Esto tiene otro nombre. Es una decisión clara: no pitarlo porque no quieren García Verdura y González Fuertes. Siguen los hijos de Negreira y están prevaricando".