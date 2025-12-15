Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La valentía del Rayo no puede con el muro del Betis

El equipo madrileño contabilizó tres ocasiones muy claras para abrir el marcador en la primera mitad y acabó asediando a su rival, muy seguro a nivel defensivo durante todo el encuentro

El Betis resiste los ataques del Rayo en la primera parte

El Betis resiste los ataques del Rayo en la primera parte

EFE

Madrid

El Rayo y el Betis empataron sin goles (0-0) en el partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas y en el que el equipo madrileño contabilizó tres ocasiones muy claras para abrir el marcador en la primera mitad y acabó asediando a su rival, muy seguro a nivel defensivo durante todo el encuentro.

La nota negativa del encuentro fueron las dos lesiones de la primera parte, una para cada equipo, ya que Diego Llorente, defensa del Betis, y Jorge de Frutos, atacante del Rayo, fueron sustituidos en los primeros minutos del encuentro.

Con este resultado el Betis se mantiene sexto con 25 puntos, a cinco de la quinta plaza, y el Rayo decimotercero con 18, tres por encima del descenso.

