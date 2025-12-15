FÚTBOL
La valentía del Rayo no puede con el muro del Betis
El equipo madrileño contabilizó tres ocasiones muy claras para abrir el marcador en la primera mitad y acabó asediando a su rival, muy seguro a nivel defensivo durante todo el encuentro
EFE
El Rayo y el Betis empataron sin goles (0-0) en el partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas y en el que el equipo madrileño contabilizó tres ocasiones muy claras para abrir el marcador en la primera mitad y acabó asediando a su rival, muy seguro a nivel defensivo durante todo el encuentro.
La nota negativa del encuentro fueron las dos lesiones de la primera parte, una para cada equipo, ya que Diego Llorente, defensa del Betis, y Jorge de Frutos, atacante del Rayo, fueron sustituidos en los primeros minutos del encuentro.
Con este resultado el Betis se mantiene sexto con 25 puntos, a cinco de la quinta plaza, y el Rayo decimotercero con 18, tres por encima del descenso.
