La proporción de camas de los hospitales de gestión indirecta se triplica en Madrid desde 2011

En plena crisis en torno al Hospital de Torrejón, integrado en la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pero gestionado por el grupo Ribera Salud, la ministra de Sanidad, Mónica García, desvelaba su intención de aprobar una ley para "sacar el lucro" en el funcionamiento de la sanidad pública. El anuncio llegaba después de que se hubieran publicado unos audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en los que instaba a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera para mejorar los resultados económicos en el centro hospitalario de la localidad madrileña.

Para justificar esa futura ley, García se apoyaba en un informe de su departamento titulado Evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España. De acuerdo con ese documento, el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha pasado de 106 en el año 2011 a 145 en 2023, es decir, un 36,8% más. A menudo se apunta desde la izquierda y desde el propio Gobierno central a la Comunidad de Madrid como paradigma del modelo público privado. En la región existen cuatro hospitales del Sermas gestionados por grupos privados. Al de Torrejón de Ardoz, operado por Ribera Salud, se añaden el Hospital General de Villalba, el Infanta Elena de Valdemoro y el Rey Juan Carlos de Móstoles, gestionados por Quirón. Este grupo está al frente también de la Fundación Jiménez Díaz a través de un convenio especial.

El Catálogo Nacional de Hospitales añade otros 13 centros privados con conciertos parciales en Madrid. La cifra total, no obstante, es menor que en otras comunidades. En Cataluña son 93 los hospitales con dependencia funcional privada en la red de utilización pública. En Andalucía, siete. Pero el mecanismo, se defiende en el Ministerio de Sanidad, es diferente. "El modelo catalán no se basa en el ánimo de lucro", señalaba este mismo viernes la ministra Mónica García. "Son concesiones y conciertos con entidades públicas o sin ánimo de lucro". Lo contrario, proseguía, cuando el concierto es con empresas, se llama "parasitación público-privada". "Solo hay siete hospitales en nuestro país que tengan ese modelo", zanjaba. "En Madrid, cinco; uno en Valencia y uno en Vigo que ya el propio Partido Popular revirtió el contrato para que no fuera de la misma manera en la que se manejan tanto Ribera Salud como Quirón".

Como fuere, el peso del sector privado en la sanidad pública madrileña ha crecido, en cualquier caso, en los últimos años según las cifras que aporta el informe del ministerio.

La proporción del número de camas de hospitales del Sermas de gestión privada respecto al total de camas en funcionamiento en la red pública se ha triplicado desde 2011. Entonces eran un 4,6% del total, una de cada 21; en 2023, el 13,9%, es decir, una de cada siete. El incremento se ve también en otras dotaciones, si bien de manera menos intensa. Los quirófanos, por ejemplo, han pasado del 3,7% al 5,5%. Equipos de diagnóstico por imagen como los PET TC han pasado de no haber ninguno en los hospitales de gestión indirecta en 2011 a suponer un 6,7% de todos los del Sermas doce años después. Los mamógrafos, del 6,1% al 6,7%. En el caso de los equipos TAC, en cambio, decrece la proporción del 6,5% al 4,9%.

En otras cinco comunidades, la proporción de camas en los hospitales definidos como "de dependencia funcional privada en la red pública" es mayor: Asturias (17%), Navarra (18,7%), La Rioja (19,3%), Cantabria (28,7%) y Cataluña (51,3%).

Actividad hospitalaria

El informe del Ministerio de Sanidad también analiza la actividad hospitalaria. Los centros público privados madrileños suman el 12,8% de todas las estancias hospitalarias (incluidas también las de los hospitales netamente privados); el 6,8% de las cirugías; el 6,7% de las consultas; el 9% de las sesiones de hospitalización de día, y el 3,5% de las atenciones de urgencias. En todos esos capítulos el porcentaje es menor de la media española.

Donde sí descuella Madrid por encima de todas las demás comunidades es en el número de seguros privados. La proporción de personas con seguro médico privado en la Comunidad es del 44,6%, por encima del 43,4% de Cataluña y el 37,9% de Baleares, y bastante más del 32,6% de media nacional. La cifra en Madrid ha crecido casi un 25% desde 2018, cuando ese porcentaje era del 35,7%. El crecimiento porcentual es menor que en otras comunidades, pero significativo considerando el porcentaje más elevado desde el que partía.

En cuanto a la atención, el porcentaje en que más elevado es este uso de la sanidad privada en Madrid es en la visita al especialista. Hasta un 47,7% de encuestados en Madrid refirieron haber acudido a un centro privado para atención especializada respecto al total de los que acudieron al sistema sanitario, según el Barómetro Sanitario de 2024, dato incluido en el documento presentado por el departamento de Mónica García. En el caso de la atención primaria, la cifra fue del 37,1%; en el de los ingresos hospitalarios, de un 35%, y en el de las urgencias, de un 32,4%.