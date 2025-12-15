Una posible nueva vida para los pabellones olvidados de la Casa de Campo

En el interior de la Casa de Campo, entre recintos en uso como el Campus del Videojuego, la escuela municipal de hostelería, se esconden decenas de pabellones en desuso que languidecen con el paso del tiempo sin ningún proyecto a la vista que les rescate de un destino aciago. Abandonados desde 1975, algunos pocos están siendo restaurados, como el Pabellón de los Hexágonos o la sede de la Banda Sinfónica Municipal, mientras que muchos han desaparecido y otros tantos van camino de ello entre la falta de atención, el vandalismo y el correr de las agujas del reloj.

Nacieron al calor de las Ferias del Campo organizadas por el franquismo entre 1950 y 1975 como un gran escaparate agrícola y ganadero. Concebidas para proyectar una imagen de modernización del campo español, aquellas ferias pasaron pronto de ser nacionales a internacionales y generaron un total de 115 pabellones dedicados a provincias, ministerios y países. Más allá del uso ferial, el recinto se convirtió en un auténtico laboratorio de arquitectura moderna al aire libre, con grandes firmas patrias como Francisco de Asís Cabrero, Miguel Fisac o Alejandro de la Sota.

La caída en desuso llegó tras la última feria de 1975: sin un plan claro de reutilización y con la actividad ferial desplazándose a nuevos recintos como IFEMA, muchos edificios quedaron abandonados. Algunos pabellones se adaptaron a otros usos, como el de Cristal o el de Convenciones, pero la mayoría se han ido degradando, víctimas de ocupaciones, vandalismo e incluso incendios, como el que destruyó el antiguo restaurante Guipúzcoa a finales de 2018.

Restos del Pabellón de Guipúzcoa, que albergaba un restaurante que se incendió en 2018. / PSOE

En la actualidad, apenas sobreviven una cuarentena de estos espacios, sin ningún plan en el horizonte para salvarlos de un destino aciago. Algo que el PSOE quiere cambiar. Los socialistas ya presentaron el año pasado en el Pleno de Cibeles una proposición para desarrollar un Plan Director para coordinar la rehabilitación y puesta en funcionamiento de los pabellones, que el Gobierno municipal rechazó alegando que ya había previsiones de actuación en marcha en varios de estos espacios y que existían otras prioridades presupuestarias. Pasado un año, "hemos visto que no han hecho absolutamente nada de esas actuaciones que dijeron que iban a acometer", lamenta Jorge Donaire, portavoz de Cultura de la formación, "y los pabellones siguen deteriorándose".

A la vista de esta situación, han decido poner en marcha dos iniciativas para reactivar estos proyectos olvidados. Por un lado, tres enmiendas a los Presupuestos para 2026 relacionadas con tres pabellones concretos: una de 2 millones de euros para reformar el Pabellón de Bancadas, otra de 4 millones para iniciar la rehabilitación del Pabellón 12, la sede original de la Banda Sinfónica Municipal, desalojada y pendiente de esta actuación desde hace 8 años; y una tercera para estudiar la viabilidad de convertir el Pabellón de Pontevedra en una residencia de estudiantes vinculada a la ya existente Escuela de Hostelería.

Interior en ruinas del Pabellón de Cáceres. / PSOE

Por otro, Donaire va a preguntar a la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, en la comisión del ramo que se celebra este mismo lunes, si el Área tiene previsto recuperar alguno de los espacios en desuso en la Feria del Campo o en Matadero para "destinarlos a proyectos vinculados con las industrias culturales y creativas de nuestra ciudad". La pregunta está directamente relacionada con la propuesta rechazada en 2024 por los populares.

Bautizada como 'Madrid Ciudad Creativa', aquella iniciativa planteaba aprovechar los pabellones abandonas y conectarlos con los ya operativos, como el Campus del Videojuego, para crear un polo de "industrias creativas y culturales" en la zona. Los socialistas proponían entonces crear una mesa de trabajo encargada de lanzar un concurso de ideas para adecuar los pabellones y el recinto, con nuevos espacios para gastronomía, aceleradoras de empresas y sedes de entidades profesionales. A medio plazo, la formación invitaba a trabajar en la candidatura de 'Madrid Ciudad Creativa' a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.