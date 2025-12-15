Este parque de Madrid se convierte en una auténtico cuento de Navidad estas fiestas: sendero mágico, pista de hielo y mercadillo artesano

Cada Navidad hay planes que son tradición, actividades que se repiten y que, año tras año, son una cita imprescindible para niños y adultos. Se realizan en localizaciones mágicas que traen de vuelta la ilusión por las fiestas y, como es previsible, las entradas se agotan cada semana debido al interés que suscitan entre el público.

En Madrid, El Manantial de los Sueños es uno de los eventos que no pierde popularidad con el paso de los años. Tras tres ediciones de éxito y más de 225.000 visitantes, este gran parque viviente se ha consolidado como uno de los clásicos contemporáneos que arrasa entre el público.

Del 27 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, los asistentes saben que la ilusión está garantizada en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. El Manantial de los Sueños. El Origen de la Navidad se convierte en un espacio que no se limita a solo a decorar la Navidad, sino que la convierte en una experiencia completa donde espectáculos, luces, personajes y emociones se entrelazan en un recorrido para todas las edades.

Estas son las novedades de la cuarta edición de El Manantial de los Sueños

Este espectáculo se ambienta cada año en una temática diferente, pero la programación cuenta con numerosas propuestas para todos los gustos. Esta nueva edición llega con espectáculos renovados que elevan el nivel de la propuesta, donde niños y adultos podrán disfrutar de hasta tres espectáculos y ocho experiencias diferentes, pasacalles y música en directo cada día.

Destaca Hontana. El gran libro mágico, un show musical de gran formato que combina artes circenses, efectos de luz y magia. Otro de los grandes aciertos de El Manantial de los Sueños --y una de las claves de su éxito año tras año-- es su apuesta por la experiencia interactiva. El Campamento Real permite descubrir cómo viven y se organizan los Reyes Magos, además de ofrecer a los niños la posibilidad de entregar sus cartas al cartero real.

Por otro lado, la Villa de Papá Noel, con Mamá Noel y los elfos recibiendo a las familias, hará que sientas que estás entrando en un mundo paralelo donde la fantasía manda. A ello se suman el sendero mágico, los pasacalles con personajes encantados y unas zonas de hielo mejoradas, con una gran pista de patinajeque invita a alargar la visita. Ahora, si eres de esos que prefiere las emociones fuertes, podrás optar por descender por los desfiladeros de hielo.

La propuesta se completa con una cuidada oferta gastronómica, pensada para convertir la pausa en parte del plan. La localización cuenta con food trucks de marcas reconocidas y la Cantina de los Sueños, con música en directo, menús variados, dulces y bebidas que crean un ambiente acogedor que invita a quedarse ese rato de más. Si lo tuyo es visitar mercadillos, el Mercado Navideño, con la artesanía por bandera, será tu lugar ideal para encontrar detalles distintos perfectos para regalar estas fiestas.

Horarios y fechas

El Manantial de los Sueños se celebra en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro del campus de la Universidad Complutense de Madrid. La edición 2025-2026 abrió sus puertas desde el 27 de noviembre de 2025 y estará disponible hasta el 4 de enero de 2026. Durante el mes de diciembre, el recinto funcionará en distintos horarios, generalmente entre las 12:00 y las 22:00, con descanso de actividades entre las 14:00 y las 16:00, aunque la zona gastronómica permanecerá abierta.

El horario de cierre de las actividades será a las 21:30 y el del recinto completo a las 22:00, por lo que se recomienda llegar con tiempo suficiente para disfrutar plenamente del recorrido y de las experiencias adicionales.

Precios y actividades

La entrada general son 18 euros por persona, pero El Manantial de los Sueños ofrece varias actividades complementarias que se pueden sumar el mismo día, según la disponibilidad del aforo. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de la web oficial El Origen de la Navidad y es aconsejable hacerlo con tiempo, ya que los fines de semana y festivos suelen agotarse. Al comprar los tickets, se puede elegir entre la entrada general o la combinada con alguna de las experiencias extra.

Entre ellas, se encuentra Hontana. El Gran Libro Mágico, una aventura teatral que invita a los visitantes a descubrir los secretos del bosque encantado y con un precio de 23,50 euros.

También está disponible el Campamento Real, donde los más pequeños pueden conocer a los ayudantes de los Reyes Magos y participar en actividades interactivas. Esta experiencia cuesta 23,50 euros.

Otra de las paradas es la Villa de Papá Noel, abierta con cualquiera de las entradas del recinto por 20 euros, una experiencia disponible hasta el 23 de diciembre. Por otro lado, la pista de patinaje, una de las actividades favoritas de los visitantes, cuesta 20 euros.

Recuerda que para aprovechar al máximo la visita, se recomienda llegar al menos media hora antes del horario indicado en la entrada. Así disfrutarás con calma del recorrido principal, de las experiencias adicionales y del alumbrado tan especial del recinto.