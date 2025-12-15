La Navidad llega a los pueblos de Madrid: 150 planes gratis con belenes, pistas de hielo y bosques encantados

Bosques encantados, pistas de hielo, belenes tradicionales y propuestas familiares forman parte del programa Pueblos con Vida en Navidad, que se desarrollará hasta el 10 de enero en municipios madrileños de menos de 20.000 habitantes.

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes una programación que reúne más de 150 actividades navideñas en municipios rurales de la región. El objetivo es promover el turismo de proximidad y poner en valor las tradiciones locales durante las fiestas, con propuestas mayoritariamente gratuitas.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su visita al Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Allí ha subrayado la importancia de "descubrir y promocionar algunas de las tradiciones más arraigadas en las zonas rurales", según recoge el Ejecutivo autonómico.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su visita al Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. / COMUNIDAD DE MADRID

"Con esta propuesta, no solo reafirmamos nuestro compromiso con la cultura y el turismo de proximidad, sino que, además, potenciamos el valor de las tradiciones y la identidad de nuestras localidades", ha señalado García Martín.

Bosques encantados, pistas de hielo y actividades familiares

Entre las iniciativas incluidas en el programa, impulsado por la Dirección General de Reequilibrio Territorial, destacan propuestas como el Bosque Encantado de Navas del Rey, abierto hasta el 5 de enero; un escape room en Navalagamella, disponible hasta el 2; o una pista de hielo natural en Cercedilla, que podrá visitarse hasta el 10 de enero.

También figuran el Rincón de la Navidad de El Álamo (hasta el 7 de enero), el poblado navideño de Campo Real (hasta el 4), el Parque Mágico de la Navidad de Fuente el Saz de Jarama (hasta el 5) o la Fábrica de Juguetes de San Martín de Valdeiglesias, que permanecerá abierta hasta el 6 de enero.

La programación incluye además conciertos, representaciones tradicionales y eventos deportivos, como la Pastorela de Braojos de la Sierra el 25 de diciembre; la Zambomba Daganceña el día 13; los conciertos navideños de Cerceda; o las San Silvestre de Belmonte del Tajo y Pezuela de las Torres, previstas para el 31 de diciembre. Entre las citas singulares figura también la Bajada del Bosque con antorchas de Robledo de Chavela, el 20 de diciembre.

Más de 20 belenes tradicionales en toda la región

El programa recoge asimismo más de una veintena de belenes tradicionales, entre los que destacan los belenes vivientes de Buitrago del Lozoya y El Molar, que se celebrarán los días 20 y 21 de diciembre. A ellos se suman los de Valdepiélagos y Valdilecha (20 de diciembre), Villar del Olmo (5 de enero), El Berrueco (20 y 27) y Estremera (27 de diciembre).

Hasta el 6 de enero también podrán visitarse belenes artesanales en Camarma de Esteruelas y Valdetorres de Jarama, así como los belenes de ganchillo de El Berrueco y Valdemanco.

Toda la información sobre fechas y actividades puede consultarse en la web Navidad en la Comunidad de Madrid, dentro del apartado Pueblos con Vida, así como en los folletos distribuidos en los ayuntamientos.

Esta iniciativa se suma a otras actividades gratuitas organizadas por el Gobierno regional en Madrid capital. Entre ellas figuran el Bosque de los Deseos, instalado en el exterior de la Plaza de Pontejos, y la Casita Solidaria, donde se exponen productos elaborados por entidades sociales hasta el 4 de enero.

Además, la Real Casa de Correos acoge el tradicional belén institucional, que este año recrea la Huida a Egipto bajo un cielo estrellado de 60.000 bombillas led. El edificio también será escenario de los Villancicos en Sol, con más de 300 actuaciones de corales y agrupaciones musicales. Como novedad, se incorpora la experiencia inmersiva de El Canal de la Navidad, organizada por Canal Isabel II, con un enfoque educativo sobre el uso responsable del agua.