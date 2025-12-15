Madrid tacha de "improvisado" el abono transportes único de Sánchez y espera a que se concrete la extensión de las ayudas ya vigentes

Críticas y recelo del Ejecutivo madrileño ante el anuncio realizado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un abono transportes único para viajar por todo el país en autobuses, trenes de Media Distancia y Cercanías. A juicio del gabinete regional, el Gobierno demuestra "constante improvisación" en asuntos "esenciales" como el transporte público. Además, pese a la confirmación de Sánchez de que se extenderán las ayudas la transporte ya vigentes, se duda de que puedan quedar condicionadas.

"El llamado 'billete único' es un anuncio improvisado que, lejos de mejorar el transporte, invade competencias autonómicas y genera incertidumbre por la absoluta falta de planificación técnica y financiera", aseguran fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que también reprochan al Ejecutivo no haberse sentado con el Consorcio Regional de Transportes ni con la propia Comunidad de Madrid para "analizar la viabilidad de la propuesta".

En algunos casos, aseguran, podría suponer "una subida de precios" en Madrid. Apuntan en el Gobierno regional al caso del abono transporte joven, con un precio de 20 euros mensuales y que permite llegar a algunas localidades de Castilla-La Mancha por 10 euros menos de lo que plantea el abono único anunciado hoy.

"En Madrid no necesitamos que el Estado venga a subir el precio del transporte", mantienen las mismas fuentes, "sino a invertir en las Cercanías, que son de su competencia y fallan a diario", un mensaje que viene trasladando constantemente en los últimos meses. Además, se pone el acento en que no se ha explicado cómo se van a integrar los distintos sistemas autonómicos y locales, qué requisitos tecnológicos serán necesarios y quien asumirá los costes de esa adaptación. "Se vende la piel del oso antes de cazarlo y se traslada el problema a las comunidades autónomas", insisten.

El nuevo abono anunciado por Sánchez cubre autobuses estatales y trenes de cercanías y media distancia por un coste general mensual de 60 euros y de 30 euros en el caso de los menores de 26 años. Además, el presidente ha anunciado que se extenderán las ayudas vigentes al transporte.

Entre ellas se incluye la subvención a los títulos mensuales, el conocido como abono transportes, de un 40%, en concreto de un 20% aportado por la Administración General del Estado con el compromiso de que las comunidades autónomas aporten al menos otro 20%. También la gratuidad para menores de 14 años, en este caso íntegramente financiado por el Estado.

Estas ayudas caducaban el 31 de diciembre de este año. El anuncio de extenderlas realizado hoy por el presidente del Gobierno se concretará en el real decreto que se aprobará en el consejo de ministros del próximo 23 de diciembre, pero fuentes del Ministerio de Transportes avanzan que serán para todo el año 2026 "en términos parecidos a los actuales".

Desde la Comunidad se espera al decreto para ver si prorroga las ayudas al transporte conjuntamente con el Estado como está haciendo ahora. "La clave", mantienen, "no está en lo que anuncian, sino en lo que callan. Saber si estas ayudas al transporte estarán condicionadas a aceptar este nuevo sistema".