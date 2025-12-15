Madrid, idealista en el amor: la región registra una de las menores tasas de rupturas de España

Sea temporalmente o 'para siempre', las parejas se han estabilizado en la Comunidad de Madrid. La región registró en el tercer trimestre del año una tasa de 31,5 disoluciones matrimoniales por cada 100.000 habitantes, un nivel inferior a la media nacional (33,8), según la estadística trimestral del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre separaciones, divorcios y nulidades.

En el conjunto de España, los órganos judiciales contabilizaron 16.444 separaciones, divorcios y nulidades entre julio y septiembre, lo que supone un descenso del 14,9% respecto al mismo periodo de 2024. Madrid figura además entre los territorios con valores más bajos, frente a las tasas más elevadas, encabezadas por Canarias y Baleares (41,9).

El retroceso nacional se explica, sobre todo, por el desplome de las demandas no consensuadas. En el trimestre se registraron 4.417 divorcios no consensuados, un 40,8% menos, y 147 separaciones no consensuadas, un 21% menos. En cambio, los divorcios consensuados fueron la excepción: aumentaron un 2,2%, hasta 11.437. Las separaciones consensuadas bajaron un 8,9%, hasta 432, y las demandas de nulidad matrimonial se situaron en 11, una menos que un año antes.

La estadística del CGPJ también refleja un comportamiento similar en procedimientos vinculados a rupturas y a medidas familiares. Las demandas de modificación de medidas consensuadas subieron un 5,1% (hasta 2.734), mientras que las no consensuadas cayeron un 44,1% (hasta 4.681). En los procedimientos relativos a hijos no matrimoniales, las modificaciones no consensuadas descendieron un 34,1% (hasta 3.788) y las consensuadas aumentaron un 6% (hasta 4.963).

Con estos datos, Madrid cierra el trimestre con una tasa de disolución matrimonial por debajo del promedio nacional, en un contexto marcado por una fuerte reducción de los procedimientos contenciosos a nivel estatal y un ligero aumento de los divorcios de mutuo acuerdo.