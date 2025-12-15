La incineradora de Valdemingómez seguirá abierta hasta que ya "no sea necesaria"

La polémica incineradora de Valdemingómez seguirá en funcionamiento hasta que "ya no sea necesaria", según ha declarado este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras avanzar que el Ayuntamiento va a licitar un nuevo contrato para alargar la "vida útil" de la planta de tratamiento de residuos del Parque Tecnológico.

Según ha explicado el delegado en declaraciones a los medios tras la Comisión de Calidad del Aire celebrada esta mañana, el nuevo contrato, que previsiblemente saldrá a licitación a lo largo del primer trimestre del año que viene, permitirá que la instalación sigue operando hasta que se cumplan en la ciudad los criterios de gestión de residuos de la Unión Europea (UE).

"Nosotros no queremos engañar a los madrileños. Hoy en día, teniendo en cuenta cómo es la capacidad de gestión de residuos del Ayuntamiento de Madrid en cumplimiento de la activa europea, no es posible cerrarla, lo haremos cuando no sea necesaria", ha afirmado Carabante, que ha recordado también que el Ayuntamiento ha invertido en los últimos años hasta 30 millones de euros para reducir las emisiones, las molestias y los olores.

El anuncio llega apenas un día después de que este domingo se celebrara la séptima marcha para exigir al Consistorio el cese inmediato de la incineradora por considerar que incumple las normas básicas de seguridad. Convocada por la FRAVM y la Plataforma Ecologista Madrileña, la movilización volvió a denunciar que la planta de Las Lomas supone un riesgo para el medioambiente y la salud de los vecinos, y a reclamar que se aproveche el fin del contrato actual para fijar un cierre definitivo y desmantelamiento en 2026.

Preguntado por la marcha, Carabante ha afirmado que se trata de una protesta organizada por "desde la izquierda", por "los mismos que dijeron que la iban a cerrar en 2015, pero la mantuvieron abierta hasta el año 2019, ampliaron su capacidad incinerando más que nunca y por tanto engañaron a los ciudadanos y de nuevo se ponen a la pancarta para engañarles", ha criticado.