SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Tres heridos leves a causa de una explosión en una vivienda de Moraleja de Enmedio
La deflagración ha causado graves daños en la casa y ha afectado a vehículos aparcados en las inmediaciones
EP
Tres personas han resultado heridas en las últimas horas de este domingo tras registrarse una explosión en una vivienda de Moraleja de Enmedio, causando graves daños en el edificio y afectando a vehículos aparcados en las inmediaciones, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Los tres heridos han sido dados de alta tras ser atendidos con lesiones leves por parte de los equipos de SUMMA 112 desplegados en el lugar del incidente. Allí mismo han operado efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes han rescatado con la autoescala a estos tres vecinos de la primera planta del bloque de viviendas, puesto que los accesos habían quedado bloqueados.
El lugar de la explosión, un edificio ubicado en el número 5 de la calla Siete Picos de la citada localidad madrileña, ha sido revisado mientras que la vivienda afectada ha sido saneada por los bomberos. El aviso del incidente, cuyas causas ya investiga la Guardia Civil, ha llegado a los servicios de emergencias a las 22.00 horas de este domingo.
