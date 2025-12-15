CENA NAVIDEÑA DEL PP DE MADRID
Feijóo llama a una nueva etapa y anuncia una auditoría para dar con todas las "fechorías" del Gobierno
El líder de los populares busca trasladar un mensaje de optimismo entre críticas a Sánchez: "Vienen buenos tiempos para la gente honesta"
"Vienen buenos tiempos para la gente honesta", augura Alberto Núñez Feijóo. Entre críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y poniendo el acento en los escándalos de corrupción que le rodean, el líder de los populares ha llamado esta noche a abrir una nueva etapa en la política española. Una etapa en la que se ve como presidente del Ejecutivo y para la que ya se ha impuesto tareas, empezando por una auditoría que destape las "fechorías" del Gobierno. "Vamos a hacer una auditoría completa, de arriba abajo y sin excepciones", ha asegurado en la noche de este lunes. "Hasta el último rincón y hasta el último euro. Daremos con todas las fechorías que han hecho".
El presidente del PP nacional ha acudido a la tradicional cena navideña del partido en Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido de anfitriona en una finca en la localidad de Alcorcón. Lo ha hecho unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera para hacer balance del año político y reafirmara su voluntad de continuar la legislatura. "Tengo claro cuál es el momento histórico en el que se encuentra el país", ha dicho el jefe del Ejecutivo, quien también ha asegurado que mostrará "tolerancia cero" ante los presuntos casos de corrupción y de acoso sexual en el PSOE que le golpean.
Feijóo ha ironizado con la idea de que el presidente haya querido terminar el curso "antes que los niños de Primaria", pero ha asegurado que el PP no va a descansar de denunciar "los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo del Partido Socialista de Sánchez. Ante un millar de cargos y militantes del PP madrileño ha insistido en el mensaje de un Gobierno lastrado en el que se impone un sistema que solo permite, ha dicho, dos opciones: "O robas o callas y aplaudes".
"Llegaron como adalides de la limpieza y han completado el catálogo entero de la corrupción", ha repetido. "Llegaron como adalides de feminismo y no han podido ser más incompetentes ni más cínicos. Han protegido más a sus babosos que a las mujeres", ha enfatizado.
- La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
- La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
- Ayuso choca con Vox por preguntarle 'si el acento del marroquí' que agredió a una anciana 'cabe en Madrid
- El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo
- Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
- Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: 'Claramente va en contra de su naturaleza