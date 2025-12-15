FUEGO EN LA CAPITAL
Desalojada la Torre Foster de Madrid tras un pequeño incendio en el sótano
Las llamas, que brotaron al incendiarse un trasformador, no han dejado heridos de ninguna consideración
Fuego en el corazón de Madrid. La Torre Foster (actualmente Torre Cepsa), uno de los grandes bloques de la zona financiera de las Cuatro Torres, ha sido evacuada preventivamente en la mañana de este lunes. El incidente en el edificio ubicado en el paseo de la Castellana de la capital se produjo alrededor de las 09:30 horas, posiblemente tras arder un transformador eléctrico ubicado en el sótano.
Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Madrid, que ya han logrado extinguir las llamas y ventilar el humo. El suceso no ha dejado ni heridos ni intoxicados por inhalación de humo, si bien ha asustado a los trabajadores, que se han visto obligados a abandonar el edificio tras interrumpirse el suministro eléctrico para evitar males mayores.
En estos momentos, tanto bomberos como los servicios de seguridad de la torre se encuentran limpiando la zona y asegurando el edificio para que sea segura la vuelta al edificio.
[Noticia en elaboración]
- La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
- La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
- El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo
- Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario