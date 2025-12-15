Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FUEGO EN LA CAPITAL

Desalojada la Torre Foster de Madrid tras un pequeño incendio en el sótano

Las llamas, que brotaron al incendiarse un trasformador, no han dejado heridos de ninguna consideración

'Skyline' de las Cuatro Torres de Madrid, en una imagen de archivo.

'Skyline' de las Cuatro Torres de Madrid, en una imagen de archivo. / David Castro

Javier Niño González

Madrid

Fuego en el corazón de Madrid. La Torre Foster (actualmente Torre Cepsa), uno de los grandes bloques de la zona financiera de las Cuatro Torres, ha sido evacuada preventivamente en la mañana de este lunes. El incidente en el edificio ubicado en el paseo de la Castellana de la capital se produjo alrededor de las 09:30 horas, posiblemente tras arder un transformador eléctrico ubicado en el sótano.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Madrid, que ya han logrado extinguir las llamas y ventilar el humo. El suceso no ha dejado ni heridos ni intoxicados por inhalación de humo, si bien ha asustado a los trabajadores, que se han visto obligados a abandonar el edificio tras interrumpirse el suministro eléctrico para evitar males mayores.

En estos momentos, tanto bomberos como los servicios de seguridad de la torre se encuentran limpiando la zona y asegurando el edificio para que sea segura la vuelta al edificio.

[Noticia en elaboración]

