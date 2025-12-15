Madrid cumple por cuarto año consecutivo con los niveles de calidad de aire marcados por Europa

Desde 2022 hasta el presente, la capital acumula ya cuatro años por debajo del límite que marca la normativa europea para el dióxido de nitrógeno (NO₂) - que establece un máximo anual de 40 microgramos por metro cúbico (μg/m³)- con todas las estaciones actualmente por debajo de los 31 μg/m³.

Son los datos adelantados por el Ayuntamiento de Madrid y que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, presentará esta mañana en la Comisión de Calidad del Aire, basados en las mediciones de las 24 estaciones de la ciudad correspondientes a 2024 y 2025.

Un "logro" posible gracias a la aplicación de la Estrategia de Movilidad Sostenible Madrid 360, destacan desde el Consistorio, que recuerda que entre 2010 y 2021 la capital incumplió todos los años los umbrales fijados por la directiva.

En este sentido, el Gobierno municipal señala que esta mejora también se aprecia en la falta de activación del Protocolo para episodios de alta contaminación —aprobado en marzo de 2015—, que no se aplica desde hace cuatro años.

De hecho, esta semana coincide con el aniversario del último episodio de tres días consecutivos en que se puso en marcha: del 16 al 18 de diciembre de 2021, cuando se limitó la velocidad a 70 km/h en la M-30 y en los tramos de las vías de acceso a Madrid.