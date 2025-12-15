El concejal de Deportes de Coslada abandona Más Madrid pero quiere seguir en el "equipo de Gobierno progresista"

El concejal de Deportes de Coslada, Luis Arteaga, ha anunciado su renuncia a continuar en Más Madrid --al igual que el portavoz, Fernando Romero-- y ha asegurado que su intención es mantenerse en el Gobierno local como No Adscrito, al tiempo que ha confirmado que "nunca" apoyaría una eventual moción de censura de PP y Vox contra el Ejecutivo del socialista Ángel Viveros.

"Mi intención es continuar en el actual equipo de Gobierno progresista como concejal no adscrito a ningún partido. Voy a seguir trabajando en beneficio de la ciudad y sus vecinos", ha señalado Arteaga en una carta abierta a los vecinos.

La crisis interna en MM Coslada se saldó el pasado viernes con la salida de Fernando Romero, primer teniente de alcalde, por discrepancias con la dirección regional y las otras dos ediles del Grupo --Sonia Murillo y Paz Carretas--. Romero también descartó cualquier apoyo a una moción de censura, que tildó de "bulo".

En esta línea, Luis Arteaga ha apuntado a que, "para evitar bulos" en cualquier "futura situación que se pudiera dar en el equipo de Gobierno", seguirá "fiel al gobierno progresista". "Nunca, repito, nunca facilitaré por activa o por pasiva una moción de censura en contra del actual equipo de Gobierno", ha manifestado.

En cuanto a los motivos de su renuncia, Luis Arteaga los ha atribuido "a discrepancias no resueltas con la dirección del partido" y a la manera en que se están tomando algunas "decisiones". "No puedo seguir compartiendo determinadas decisiones ante la falta de compromiso y rigor en el cumplimiento de nuestro programa", ha agregado.

Tras ello, ha sentenciado que pese a que sigue manteniendo sus "convicciones", ha considerado que no debe seguir perteneciendo a Más Madrid "en las condiciones actuales".

La salida de Romero y Arteaga deja en una situación delicada al Ejecutivo del socialista Ángel Viveros. Si no hubiese acuerdo para que ambos se mantuviesen en la órbita del Ejecutivo, el Gobierno actual quedaría en minoría.

Cuando trascendió la renuncia de Romero, la dirección regional de Más Madrid afirmó que llevaba "semanas suspendido de militancia" y recordó que la formación "sigue en el mismo lugar que en 2023, cuando se presentó en Coslada con la mirada puesta en mejorar la vida de los cosladeños". "Los que tienen que explicar a los vecinos que confiaron su voto hace dos años son ellos", detallaron en alusión a Romero y Arteaga.

En cualquier caso, la dirección del partido confirmó su intención de seguir "gobernando" en Coslada con Paz Garretas y Sonia Murillo como lleva realizando dos años, con "políticas útiles y sin perder la vista en lo verdaderamente importante".