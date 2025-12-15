La Comunidad de Madrid considera que el balance de Sánchez está marcado por la "corrupción generalizada": "No puede ser más negativo"

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este lunes contra el balance de 2025 presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que “no puede ser más negativo” por estar, a su juicio, atravesado por la “corrupción generalizada” y el “caos absoluto” en la gestión de los servicios públicos.

En declaraciones a los medios durante una visita a San Lorenzo de El Escorial, García Martín ha añadido a sus críticas las denuncias de acoso sexual que, según ha subrayado, se habrían producido “tanto en el entorno del Gobierno como en el entorno del PSOE”. “Esto no es una crítica, es una crónica de lo que ha sucedido en nuestro país desde que Sánchez es presidente”, ha sostenido.

Sus palabras llegan el mismo día en el que Sánchez ha comparecido en La Moncloa para hacer balance de fin de año, en una intervención en la que ha descartado un adelanto electoral y ha defendido continuar al frente del Ejecutivo pese a la crisis política. En esa comparecencia, el jefe del Gobierno ha prometido “contundencia” frente a la corrupción y el acoso, y ha rechazado “lecciones” del PP y Vox en estas materias.

García Martín también se ha hecho eco de una información publicada por El Debate sobre una presunta reunión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con un directivo de la aerolínea Plus Ultra. A partir de esa publicación, ha acusado a Zapatero de ser “la mano que mece la cuna” de la corrupción del “sanchismo” y ha afirmado que tanto el expresidente como Sánchez “tienen que dar muchas explicaciones” sobre la influencia del primero en el Gobierno.

"Cargado de convicción"

Horas antes, Sánchez ha asegurado sentirse "cargado de convicción y energía" para agotar la legislatura. Su hoja de ruta sigue firme, pese a reconocer los "errores" y un escenario "complejo", tanto a nivel internacional como nacional, golpeado por casos de presunta corrupción y la extensión de casos por acoso sexual en el PSOE. Lejos de tirar la toalla, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado su comparecencia este lunes en La Moncloa de balance del año para mostrar determinación en "seguir avanzando". "Tengo claro cuál es el momento histórico en el que se encuentra el país" ha apuntado para añadir que también es consciente de su "responsabilidad como presidente de un Gobierno de coalición progresista y no voy a eludirla".

Pese a lo que tildó de "ruido" o, incluso, "de fango", Sánchez arengó que "no nos vamos a olvidar a quienes servimos y quienes somos" para poner en valor lo "logrado" a favor de las mujeres y las mayorías sociales. "Si hay que aguantar más fango, lo haré", concluyó antes de resituar sus prioridades a nivel económico y de apuntalamiento del Estado de bienestar.

En este marco, Sánchez avanzó que el último Consejo de Ministros del año aprobará un abono único de transporte para viajar por todo el país que tendrá una tarifa plan de 60 euros y 30 euros en el caso de los jóvenes. Está previsto que entre en vigor la segunda quincena de enero. "Queda mucho por hacer", defendió, para criticar que el "objetivo de la derecha política y mediática" es que "la gente se harte". Una equivocación, replicó, "porque no conocen a la ciudadanía, que nunca se va a hartar de avanzar y esto es lo que el Gobierno puede garantiar con sus políticas". Lo que definió como la "España real" frente a la España "gris" que se buscaría pintar en "tertulias" o por parte de la oposición.