La compraventa de viviendas se desploma en Madrid: baja un 11,7% en octubre, hasta un total de 7.805 operaciones

La evolución de la compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid se ha hundido este octubre con un descenso del 11,7% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 7.805 operaciones. No obstante, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), si se compara con el mes de septiembre, el ascenso en la comunidad ha sido del 0,2% intermensual y, pese a la caída en cifras generales, las 7.805 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en Madrid, 7.406 se realizaron sobre viviendas libres y 399 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.424 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 6.381 estuvieron relacionadas con edificios usados. En octubre se realizaron un total de 12.400 operaciones sobre viviendas. Además de las 7.805 compraventas, 2.241 fueron herencias, 236 donaciones y 9 permutas.

En total, durante octubre se transmitieron en Madrid 19.707 fincas urbanas a través de 12.484 compraventas, 3.155 herencias, 359 donaciones, 16 permutas y 3.693 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 411 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 145 herencias, 140 compraventas, 13 donaciones, 0 permutas y 113 operaciones de otro tipo.