Ayuso celebra la "aplastaste" victoria de Kast contra el comunismo con "el deseo de que reconstruya un país sin muros"

El ultra José Antonio Kast, vencedor de las elecciones presidenciales de Chile frente a la comunista Jeannette Jara, no deja de recibir felicitaciones desde todo el mundo. Una de ellas ha sido de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha celebrado la "aplastante" victoria del conservador, que ha vencido con más de un 58% de los votos a la candidata de izquierdas.

"Chile dice adiós al comunismo con una aplastante victoria de Kast: el 58,2% de los votos. Nuestra felicitación. Con el deseo de que reconstruya un país sin muros y la mejor relación a los dos lados del Atlántico", ha escrito Ayuso en un mensaje en la red social 'X'.

El candidato conservador José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo, por lo que el miembro del Partido Republicano sustituirá a Gabriel Boric como presidente de Chile. En su primer discurso como presidente electo, Kast ha asegurado que será el presidente de "todos" los chilenos, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con todas las formaciones y ha hecho reiteradas menciones a la seguridad, uno de los temas centrales en campaña, y al orden, del que ha dicho "no es un capricho".