Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia machistaHospital de TorrejónCasa de CampoValdebebasUniversidades públicasLibrería GothamSillas de diseñoExtremoduro
instagramlinkedin

REACCIÓN A LAS ELECCIONES DE CHILE

Ayuso celebra la "aplastaste" victoria de Kast contra el comunismo con "el deseo de que reconstruya un país sin muros"

La presidenta madrileña también ha deseado al nuevo presidente chileno que tengan "la mejor relación a los dos lados del Atlántico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Europa Press/ Carlos Luján

Javier Niño González

Madrid

El ultra José Antonio Kast, vencedor de las elecciones presidenciales de Chile frente a la comunista Jeannette Jara, no deja de recibir felicitaciones desde todo el mundo. Una de ellas ha sido de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha celebrado la "aplastante" victoria del conservador, que ha vencido con más de un 58% de los votos a la candidata de izquierdas.

"Chile dice adiós al comunismo con una aplastante victoria de Kast: el 58,2% de los votos. Nuestra felicitación. Con el deseo de que reconstruya un país sin muros y la mejor relación a los dos lados del Atlántico", ha escrito Ayuso en un mensaje en la red social 'X'.

El candidato conservador José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo, por lo que el miembro del Partido Republicano sustituirá a Gabriel Boric como presidente de Chile. En su primer discurso como presidente electo, Kast ha asegurado que será el presidente de "todos" los chilenos, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con todas las formaciones y ha hecho reiteradas menciones a la seguridad, uno de los temas centrales en campaña, y al orden, del que ha dicho "no es un capricho".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
  2. La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
  3. La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
  4. Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
  5. El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo
  6. Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
  7. La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
  8. El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario

Cabalgata de Reyes Magos 2026 en el distrito de Latina: calles por las que pasará, horarios y afecciones en el tráfico

Cabalgata de Reyes Magos 2026 en el distrito de Latina: calles por las que pasará, horarios y afecciones en el tráfico

El tiempo en Toledo: este será el día de más lluvia en una semana marcada por el agua y el viento, según la AEMET

El tiempo en Toledo: este será el día de más lluvia en una semana marcada por el agua y el viento, según la AEMET

Ayuso celebra la "aplastaste" victoria de Kast contra el comunismo con "el deseo de que reconstruya un país sin muros"

Ayuso celebra la "aplastaste" victoria de Kast contra el comunismo con "el deseo de que reconstruya un país sin muros"

Quién es Nick Reiner, el hijo y presunto asesino del director Rob Reiner: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación

Quién es Nick Reiner, el hijo y presunto asesino del director Rob Reiner: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación

Moeve Fútbol Zone 1x05: la jornada, al detalle

Moeve Fútbol Zone 1x05: la jornada, al detalle

"2.700 empresas confían en Envalora para cumplir con la normativa de envases"

"2.700 empresas confían en Envalora para cumplir con la normativa de envases"

Las reacciones del Real Madrid sobre el 'no' penalti a Vinicius: "No lo pita porque soy yo"

Las reacciones del Real Madrid sobre el 'no' penalti a Vinicius: "No lo pita porque soy yo"