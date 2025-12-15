Atraco sin premio: detenido un hombre en Leganés por robar dos décimos de Lotería a punta de cuchillo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Leganés a un hombre como presunto autor de un robo con violencia e intimidación tras asaltar a otro en plena calle el pasado 9 de diciembre para sustraerle dos décimos de Lotería de Navidad y dinero en efectivo.

Según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el agresor abordó a la víctima en la calle, la intimidó con la navaja y llegó incluso a arrinconarla contra una pared para someterla. En cuestión de segundos, el atracador se apoderó de dos décimos de lotería y, además, logró hacerse con más de 400 euros que el atracado llevaba en una mochila tipo bandolera.

Tras consumar el robo, el asaltante emprendió la huida en dirección a un local cercano. La descripción aportada y la inmediata movilización de patrullas permitió que, en una intervención rápida, agentes de las brigadas locales de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial lograran localizarlo y detenerlo poco después.

El arrestado ha sido trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión.