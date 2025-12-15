Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ValdebebasRenos El EscorialViolencia machistaHospital de TorrejónCasa de CampoPalabras RAELibrería GothamExtremoduro
instagramlinkedin

SEGURIDAD

El alcalde de Leganés dice que las redadas en La Cubierta son un plan para expulsar a "gentuza" de la ciudad

Cerca de 50 personas han sido detenidas y centenares identificadas en dos redadas en los bares de la plaza de toros y otros establecimientos

El acalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, junto a agentes de Policía Nacional.

El acalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, junto a agentes de Policía Nacional. / AYUNTAMIENTO LEGANÉS

Europa Press

Leganés

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha asegurado que las redadas contra bares de la plaza de toros La Cubierta no son operaciones "puntuales" en uno de los entornos más conflictivos de la localidad, sino "una línea de trabajo" para expulsar a "gentuza" de la ciudad.

"Desde que llegué a la Alcaldía dejé claro que la Seguridad Ciudadana sería una de nuestras prioridades y que los delincuentes me tendrían enfrente. Es inevitable que haya gentuza en determinados ámbitos, pero desde el Ayuntamiento, y en estrecha colaboración con la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil, estamos poniendo todos los medios que están en nuestra mano para que este tipo de personas estén lejos de Leganés", ha señalado.

En esta línea, ha avanzado que el municipio "continuará desarrollando operativos periódicos de control en las zonas de ocio y aquellos puntos donde sea necesario reforzar la convivencia y el cumplimiento de la Ley".

El segundo operativo de estas características llevado a cabo el fin de semana se saldó con 19 detenidos y 376 personas identificadas, que se suman a los 30 detenidos que hubo en la redada anterior.

En la operación se comprobó que los establecimientos inspeccionados cumplieran los límites de aforo, los controles de acceso, que no hubiera menores y también se realizaron controles de estupefacientes, levantándose diez actas por tenencia de sustancias. Además de en La Cubierta, también se ejecutaron inspecciones en dos establecimientos de copas de la ciudad.

De los 19 detenidos, 17 fueron por infracciones de extranjería, uno por quebrantamiento de condena y otro por reclamación judicial. Además, se levantaron cuatro actas administrativas y seis inspecciones de trabajo.

Esta operación conjunta entre la Policía Local de Leganés, Policía Nacional e Inspección de Trabajo estuvo coordinada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Leganés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
  2. La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
  3. La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
  4. Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
  5. El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo
  6. Ayuso choca con Vox por preguntarle 'si el acento del marroquí' que agredió a una anciana 'cabe en Madrid
  7. Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
  8. La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid

Gripe aviar en Pozuelo de Alarcón: los consejos del veterinario si tienes una oca u otra ave doméstica en casa

Gripe aviar en Pozuelo de Alarcón: los consejos del veterinario si tienes una oca u otra ave doméstica en casa

La Navidad llega a los pueblos de Madrid: 150 planes gratis con belenes, pistas de hielo y bosques encantados

La Navidad llega a los pueblos de Madrid: 150 planes gratis con belenes, pistas de hielo y bosques encantados

El alcalde de Leganés dice que las redadas en La Cubierta son un plan para expulsar a "gentuza" de la ciudad

El alcalde de Leganés dice que las redadas en La Cubierta son un plan para expulsar a "gentuza" de la ciudad

Así se utilizan las muestras gratuitas para detectar el cáncer de colon que ya se pueden recoger en las farmacias de Madrid

Así se utilizan las muestras gratuitas para detectar el cáncer de colon que ya se pueden recoger en las farmacias de Madrid

Madrid tacha de "improvisado" el abono transportes único de Sánchez y espera a que se concrete la extensión de las ayudas ya vigentes

Madrid tacha de "improvisado" el abono transportes único de Sánchez y espera a que se concrete la extensión de las ayudas ya vigentes

El acusado de la muerte del niño de Almería dice que murió en un "ritual de sanación"

El acusado de la muerte del niño de Almería dice que murió en un "ritual de sanación"

El concejal de Deportes de Coslada abandona Más Madrid pero quiere seguir en el "equipo de Gobierno progresista"

El concejal de Deportes de Coslada abandona Más Madrid pero quiere seguir en el "equipo de Gobierno progresista"

La UC3M inaugura su Centro de Computación Científica, uno de los cien superordenadores más potentes del mundo

La UC3M inaugura su Centro de Computación Científica, uno de los cien superordenadores más potentes del mundo