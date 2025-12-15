200 taxis y 700 sonrisas: pequeños ingresados del Niño Jesús y mayores de residencias públicas recorren las luces de Madrid

Como ya es tradición en fechas navideñas, Taxiluz vuelve a Madrid. La iniciativa, impulsada por un grupo de taxistas voluntarios, ofrece una ruta por el alumbrado navideño del centro a personas mayores y niños procedentes de residencias públicas y del área de oncología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

Taxiluz regresa a Madrid para poner el espíritu navideño en las calles de la capital. / Alba Vigaray

Taxiluz nació en 2017 a partir de la organización solidaria de taxistas madrileños con un objetivo: acercar la experiencia de la Navidad a quienes no pueden recorrer la ciudad por sus propios medios. Con el paso de los años, el evento se ha extendido y ya se celebra en 17 ciudades de España, desde Gijón a Málaga.

En esta novena edición, la cita se ha puesto en marcha este 15 de diciembre con una caravana de 200 taxis decorados con luces y motivos festivos, que ha permitido participar a cerca de 700 personas. "Tenemos ese tope máximo de 200 taxis por parte del Ayuntamiento porque se forma una caravana enorme, es por seguridad, porque creamos bastante atasco", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Mari Luz, una de las taxistas voluntarias y organizadoras.

Encuentro con el Rey Mago Melchor

La comitiva se ha concentrado en el Paseo de Camoens, donde el Rey Mago Melchor -junto a Mickey y Minnie- ha repartido regalos a los niños ingresados "y a sus hermanitos". Durante la tarde, los vehículos han ido adornados con espumillón y luces, mientras voluntarios y familiares acompañaban el recorrido con villancicos y reparto de caramelos para que "durante el recorrido los abuelitos y los niños vayan dando a la gente", añade Mari Luz.

Desde ese punto, la caravana ha avanzado por Princesa, Gran Vía, Cibeles, Goya y Colón hasta llegar a Puerta del Sol. A la altura del hotel Four Seasons, la Policía ha bajado los bolardos de seguridad para que la comitiva "pueda acercarse a las luces de Sol".

"Es una tarde muy bonita y una experiencia increíble", resume Mari Luz. Según explica, voluntarios y familias se implican durante toda la actividad, "hasta con disfraces de superhéroes o con temática navideña".

Haga frío o llueva, los conductores cambian el ingreso de unas horas por una causa mayor: inundar de felicidad y magia navideña a aquellas personas que más lo necesitan o añoran.