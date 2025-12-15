UN PASEO SOLIDARIO CON TAXILUZ
200 taxis y 700 sonrisas: pequeños ingresados del Niño Jesús y mayores de residencias públicas recorren las luces de Madrid
Una caravana de conductores solidarios recorre el centro de la capital para acercar la magia de estas fiestas tan señaladas
Como ya es tradición en fechas navideñas, Taxiluz vuelve a Madrid. La iniciativa, impulsada por un grupo de taxistas voluntarios, ofrece una ruta por el alumbrado navideño del centro a personas mayores y niños procedentes de residencias públicas y del área de oncología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.
Taxiluz nació en 2017 a partir de la organización solidaria de taxistas madrileños con un objetivo: acercar la experiencia de la Navidad a quienes no pueden recorrer la ciudad por sus propios medios. Con el paso de los años, el evento se ha extendido y ya se celebra en 17 ciudades de España, desde Gijón a Málaga.
En esta novena edición, la cita se ha puesto en marcha este 15 de diciembre con una caravana de 200 taxis decorados con luces y motivos festivos, que ha permitido participar a cerca de 700 personas. "Tenemos ese tope máximo de 200 taxis por parte del Ayuntamiento porque se forma una caravana enorme, es por seguridad, porque creamos bastante atasco", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Mari Luz, una de las taxistas voluntarias y organizadoras.
Encuentro con el Rey Mago Melchor
La comitiva se ha concentrado en el Paseo de Camoens, donde el Rey Mago Melchor -junto a Mickey y Minnie- ha repartido regalos a los niños ingresados "y a sus hermanitos". Durante la tarde, los vehículos han ido adornados con espumillón y luces, mientras voluntarios y familiares acompañaban el recorrido con villancicos y reparto de caramelos para que "durante el recorrido los abuelitos y los niños vayan dando a la gente", añade Mari Luz.
Desde ese punto, la caravana ha avanzado por Princesa, Gran Vía, Cibeles, Goya y Colón hasta llegar a Puerta del Sol. A la altura del hotel Four Seasons, la Policía ha bajado los bolardos de seguridad para que la comitiva "pueda acercarse a las luces de Sol".
"Es una tarde muy bonita y una experiencia increíble", resume Mari Luz. Según explica, voluntarios y familias se implican durante toda la actividad, "hasta con disfraces de superhéroes o con temática navideña".
Haga frío o llueva, los conductores cambian el ingreso de unas horas por una causa mayor: inundar de felicidad y magia navideña a aquellas personas que más lo necesitan o añoran.
- La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
- La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
- Ayuso choca con Vox por preguntarle 'si el acento del marroquí' que agredió a una anciana 'cabe en Madrid
- El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo
- Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
- Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: 'Claramente va en contra de su naturaleza