No va más para Xabi Alonso: victoria o adiós en Mendizorroza

Semana de reuniones y llamadas telefónicas en las oficinas de Valdebebas. El proyecto de Xabi Alonso parece estar visto para sentencia. Ya no es el cómo, sino el cuándo se producirá este final. En las últimas horas, ha trascendido el ultimátum que Florentino Pérez habría lanzado al tolosarra y su cuerpo técnico, que parecen tener los pies más fuera que dentro del Real Madrid. Este domingo, ante el Alavés en Mendizorroza, primera 'final' para el técnico vasco, en el punto de mira desde la derrota ante el Celta de Vigo y aún más señalado, si cabe, tras caer ante el Manchester City.

Punto de no retorno para Alonso

Lo cierto es que de puertas para dentro la derrota ante los citizens no pesó tanto en la cúpula madridista como sí lo venía haciendo otra serie de resultados que la directiva no quiere dejar pasar. Ante el conjunto inglés se vio una versión más reconocible del equipo que comenzó enrachado las primeras seis jornadas de Liga. Recuperó el ABC instaurado por Alonso en los primeros compases de la temporada: presión tras pérdida, compromiso defensivo y verticalidad. Tres facetas del juego que el conjunto blanco había dejado de practicar desde aquella fatídica derrota en el Metropolitano. Xabi y su cuerpo técnico salvaron una bola de partido, pese a la derrota.

Pero la paciencia parece haber llegado a su fin en las altas esferas del Bernabéu. El mensaje que transmiten desde el club es claro: un pinchazo ante el Alavés supondrá el despido, también ante el Talavera en Copa y lo propio sucedería ante el Sevilla en el último partido del año. El técnico, en cambio, decide protegerse las espaldas en rueda de prensa: "Todavía queda mucho, vosotros lo pintáis (prensa) de una manera pero hay que tener mucha calma porque esto es muy largo. Lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo".

En las comparecencias posteriores al encuentro ante el Manchester City, los jugadores que atendieron a la prensa cerraron filas en torno al técnico tolosarra. Courtois, Asencio, Bellingham o Vinícius fueron alguno de los futbolistas de la primera plantilla blanca que defendieron a Alonso. "Estamos con Xabi al 100%". Esa fue la tónica general en cada una de sus intervenciones. Y es que, por primera vez esta temporada, el Santiago Bernabéu señaló a los futbolistas en la segunda mitad mediante silbidos constantes en cada ataque que se iba a limbo. Bellingham y Vinícius, idolatrados durante las últimas temporadas, fueron los más señalados por el público madridista.

Plaga de bajas

Una larga lista de futbolistas de la primera plantilla blanca no podrán ser de la partida en esta 'final' para Xabi y su cuerpo técnico. La derrota ante el Celta de Vigo, más allá de la pérdida de los tres puntos, provocó las bajas de Álvaro Carreras, Fran García y Endrick por tarjeta roja. De esta forma, la posición de lateral izquierdo queda al descubierto. Valdepeñas, canterano madridista, está llamado a ocupar el hueco en la línea defensiva de los blancos en Mendizorroza. A los sancionados se suman las bajas por lesión de Carvajal, Trent, Mendy, Camavinga, Alaba y Militao. Otros futbolistas como Fede Valverde y Antonio Rüdiger han entrenado con precaución en los últimos días a causa de unas ligeras molestias, que, finalmente, no les han impedido estar en la convocatoria.

Entra in extremis Kylian Mbappé, que se ausentó del encuentro ante el Manchester City debido a unas molestias en su rodilla. El francés aún no se encuentra al 100%, las imágenes del entrenamiento así lo demuestran, pero viajará con la expedición blanca para estar presente en un duelo decisivo para el futuro del club. Por otro lado, Huijsen, con una sobrecarga en el muslo que lo ha alejado de los terrenos de juego desde el encuentro disputado en el Martínez Valero, ha entrenado con sus compañeros este viernes, por lo que regresará a la convocatoria. Formará pareja de centrales con Asencio, en una defensa de circunstancias para medirse al conjunto babazorro.

"A pesar de las bajas tenemos fortalezas suficientes, serán once jugadores del Madrid que saldrán a darlo todo, el compromiso, las ganas, habrá todo", explicaba Xabi en la previa del partido. Una que ha estado marcada por la continuidad del técnico vasco y las vinculaciones de Álvaro Arbeloa, su gran amigo, como posible sucesor en el banquillo blanco. "Creo que en un futuro puede ser entrenador del Madrid. Hemos hablado de los jugadores del Castilla que vienen con nosotros mañana, de eso otro no hemos hablado nada.", confesaba Xabi, con una sonrisa pese a las circunstancias, en lo que puede ser su último partido al frente del conjunto blanco.