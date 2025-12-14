Quién es Víctor Valdepeñas, el lateral del Real Madrid que debuta contra el Alavés

La gran sorpresa del once de Xabi Alonso ante el Deportivo Alavés es Víctor Valdepeñas. El tolosarra se quedó sin opciones en el lateral izquierdo tras las tarjetas rojas de Álvaro Carreras y Fran García ante el Celta de Vigo. El gallego estará dos encuentros sancionado, mientras que el ex del Rayo solo uno.

Por tanto, ante la ausencia de laterales puros en el primer equipo y las grandes bajas que tiene en defensa, Xabi Alonso ha decidido dar la oportunidad de su vida al joven lateral de La Fábrica. Valdepeñas, con solo 19 años, jugará su primer encuentro con los mayores del Madrid y lo hará a lo grande: como titular en un partido clave para su entrenador.

Aunque el lateral no es uno de los futbolistas de la cantera blanca más conocidos, es uno de los fijos de Álvaro Arbeloa. El madrileño ha jugado 13 encuentros esta temporada en Primera Federación, marcando un tanto y dando una asistencia. Además, Valdepeñas destaca por su físico. A pesar de ser lateral, el futbolista mide 1,88, lo que le permite alternar las posiciones de lateral y central zurdo con su poderío físico y velocidad.

Llegó a La Fábrica a los 12 años procedente de la cantera del Rayo Vallecano. Lleva siete vistiendo la camiseta del Real Madrid. Aunque ya hay algunos equipos dispuestos a entrar en puja por él. Tal y como avanzó ESPN, su nivel con el Castilla ha hecho que el Arsenal lo siga de cerca, así como el Borussia Dortmund y el Bayern Leverkusen de la Bundesliga.

El deseo del futbolista es seguir en el Real Madrid para tener oportunidades como la que va a tener hoy en Mendizorroza, pero en el entorno del futbolista son conscientes de que si no hay planes de ascenso al primer equipo, se podrían estudiar ofertas.

Ahora, a sus 19 años tendrá una grandísima oportunidad por delante. Valdepeñas será titular en Mendizorroza y debutará con el primer equipo blanco en un día clave para el futuro de Xabi Alonso. Casualmente, si las cosas no van bien, su sustituto podría ser Álvaro Arbeloa, el actual entrenador del lateral en el Castilla.