Valdemorillo impulsa la digitalización deportiva con la primera piscina inteligente de Madrid

El municipio de Valdemorillo acoge este martes el acto de presentación de la primera piscina inteligente de la Comunidad de Madrid, ubicada en el Centro Deportivo Eras Cerradas, una instalación que incorpora tecnología digital para mejorar la seguridad de los usuarios y el control de la actividad acuática en tiempo real.

El nuevo sistema, denominado Nagi, permite la conexión directa entre bañistas y socorristas mediante dispositivos inteligentes que monitorizan la actividad en el agua. La tecnología ofrece datos en tiempo real, alertas automáticas y informes detallados de cada sesión, lo que refuerza la prevención de riesgos y optimiza la gestión de la piscina cubierta.

Seguridad y control en tiempo real

Nagi es un sistema de digitalización de piscinas que conecta a los usuarios con el personal de vigilancia, facilitando una supervisión continua de la actividad acuática. La herramienta permite detectar situaciones de riesgo, mejorar los tiempos de respuesta del socorrista y recopilar información precisa sobre el uso de la instalación.

La iniciativa se enmarca bajo el lema 'Valdemorillo es deporte, una nueva forma de disfrutar en el agua', y sitúa al municipio como referente en innovación aplicada a infraestructuras deportivas.

Proyecto financiado con fondos europeos

La digitalización de la piscina cubierta ha sido cofinanciada a través de la convocatoria de subvenciones del Consejo Superior de Deportes, dirigida a entidades públicas titulares de infraestructuras deportivas para la mejora y optimización de instalaciones que fomenten el turismo deportivo sostenible.

El proyecto forma parte del Componente 26, Inversión 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con financiación de la Unión Europea – NextGenerationEU.

Beneficiario: Ayuntamiento de Valdemorillo

Ayuntamiento de Valdemorillo Importe total de la ayuda concedida: 44.710,75 euros

44.710,75 euros Presupuesto total del proyecto: 87.120 euros

Con esta actuación, Valdemorillo avanza en la modernización de sus equipamientos deportivos y en la incorporación de soluciones tecnológicas orientadas a la seguridad, la eficiencia y la mejora de la experiencia de los usuarios.