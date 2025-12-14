La Fundación CYD sostiene que las universidades públicas madrileñas vuelven a ser las peor financiadas de España

La situación económica de las universidades públicas madrileñas continúa en la UCI. Según el último análisis de la Fundación CYD, con datos relativos a 2023, los centros públicos de la Comunidad de Madrid fueron una vez más los peor financiados de toda España, con dos de sus universidades cerrando el ejercicio con déficit no financiero (necesidad de financiación adicional) tras empeorar en cuatro puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior.

Presentado esta semana, el informe refleja un modelo económico en el que Madrid aparece al mismo tiempo a la cola nacional en financiación pública por estudiante y a la cabeza en aportación vía tasas de los alumnos. Un sistema de financiación que, apunta CYD, se apoya en menos financiación pública por estudiante y más aportación privada vía matrículas que la media del conjunto del país.

Así, el indicador de transferencias públicas por estudiante sitúa a Madrid como la comunidad con menor aportación, con 6.975 euros por alumno, el valor más bajo de España. Comparándolo con el nivel de riqueza, la región vuelve a quedar en el extremo inferior, con un 16,3% del PIB per cápita, también la ratio más baja. En el largo plazo, la Comunidad tampoco sale bien parada: entre 2009 y 2023, acumula el menor crecimiento nominal de las transferencias corrientes, con apenas un 1,7% más en estos casi 15 años.

Frente a esa menor financiación pública por alumno, la Comunidad de Madrid figura en la parte alta del ranking nacional en tasas universitarias, con 2.052 euros por estudiante al año, superando a Cataluña y Navarra, con 1.850 euros. Tomando los precios públicos, la región se encuentra entre los más altos en grado y máster habilitante, 18,55 y 18,76 euros por crédito, respectivamente) y marca el máximo en el resto de másteres, alcanzando los 52,12 euros por crédito.

Dos universidades al límite

Si bien la coyuntura económica no es halagüeña para ninguno de los centros públicos madrileños, especialmente delicada resulta la situación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Rey Juan Carlos. Ambas están incluidas en la lista de siete universidades de toda España que cerraron el 2023 con déficit no financiero y lo hacen con cifras de "dos dígitos", según señala el informe.

La señal de alerta se refuerza con otro indicador: la tasa de ahorro bruto (capacidad para generar recursos destinados a inversión). En 2023, ocho universidades tuvieron ahorro bruto negativo, entre ellas la Complutense y la Rey Juan Carlos. Asimismo, según el documento, fueron las únicas que combinaron en el mismo año déficit no financiero y déficit corriente.

En este escenario, la combinación de menor aportación pública por estudiante, mayor peso de matrículas y la existencia de universidades con déficits y ahorro negativo representa una amenaza para la capacidad de sostener plantillas, actividad docente e inversión.

Una realidad que representa una de las principales motivaciones de la reciente huelga convocada por la comunidad universitaria madrileña. Durante dos días de finales de noviembre, docentes, alumnos y sindicatos salieron a protestar contra lo que califican de "asfixia" económica del sistema, reclamando al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso elevar del 0,4% al 1% del PIB regional destinado al presupuesto de las universidades.