Unicef reconoce de nuevo a Madrid como 'Ciudad Amiga de la Infancia'

Madrid ha recibido de nuevo el reconocimiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia' que concede Unicef a los municipios que demuestran un compromiso firme y sostenido con la defensa y promoción de los derechos de los niños y adolescentes, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La agencia de Naciones Unidas dedicada a la infancia otorgó por primera vez esta distinción al Ayuntamiento de Madrid en el año 2008 y, desde entonces, la capital ha renovado este sello de forma ininterrumpida por periodos de cuatro años.

El sello 'Ciudad Amiga de la Infancia' pone en valor la labor que los gobiernos locales, en alianza con otros actores, realizan para proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores mediante la implementación de medidas que tienen como objetivo impulsar su desarrollo y bienestar, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Así, Unicef destaca el impacto real que generan las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid para avanzar hacia un entorno más inclusivo, protector y participativo para la infancia.

La renovación de esta acreditación ha sido comunicada al Consistorio madrileño tras su aprobación el pasado mes de noviembre en la reunión de la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia. Forman parte de esta Secretaría representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia (IUNDIA) y de Unicef España.

Según un informe de Unicef España publicado en 2025, los municipios integrados en esta red de Ciudades Amigas de la Infancia ponen en marcha un 10 % más de propuestas realizadas por niños y adolescentes cada año con respecto a las ciudades que no pertenecen a esta iniciativa.

Asimismo, integran mejor los derechos de la infancia en políticas públicas clave como las de movilidad escolar segura, salud mental o inclusión de menores con discapacidad.

Plan de infancia y adolescencia

Precisamente, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado mes de noviembre el V Plan de Infancia y Adolescencia, que guiará la política municipal en su objetivo de garantizar los derechos y el bienestar de los menores en la ciudad y que está alineado con los compromisos de Unicef.

Dicho plan está compuesto por 100 medidas que dan respuesta a importantes retos sociales como el fomento de la participación de los menores en la toma de decisiones, el cuidado de la salud mental, la prevención del acoso y la intervención ante situaciones de vulnerabilidad.

Para implementar las iniciativas, se realizará una inversión de 1.100 millones de euros en el periodo 2025-2028, un aumento del 75 % con respecto al anterior plan. El plan, elaborado por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, está estructurado en seis ejes.

El primero de ellos recoge medidas para fomentar la participación de la infancia y adolescencia y para difundir sus derechos. Entre ellas, destaca que los niños y adolescentes podrán aportar propuestas para el diseño urbano del Madrid del futuro mediante el proyecto Sueña Madrid.

El segundo eje se centra en la protección y el apoyo social a la infancia y a la familia para que crezcan en un entorno seguro. En este punto, se incluye la creación de nuevos protocolos municipales de prevención e intervención ante la violencia que puedan sufrir los menores y acciones de prevención y atención frente al bullying.

El tercer eje se enfoca en la educación y convivencia, ofreciendo oportunidades para el aprendizaje y crecimiento personal de los menores. Para ello, se potenciará que pasen tiempo de calidad en familia y encuentros intergeneracionales entre niños y adolescentes y personas mayores en centros como el Ouka Leele.

El cuarto eje incluye iniciativas para promocionar estilos de vida saludable. En este sentido, se impulsarán nuevas acciones formativas y de sensibilización relacionadas con el cuidado de la salud mental, con especial atención al uso de las nuevas tecnologías, la adicción a las pantallas, los trastornos alimentarios y el consumo de drogas.

El quinto eje, dedicado a construir un entorno urbano seguro y amigable, contempla actuaciones como la mejora de accesos a centros educativos.

Por su parte, el sexto eje, se centra exclusivamente en la adolescencia y cuenta con medidas como el nuevo modelo de los centros de ocio y asesoramiento juvenil (COAJ), en los que se impulsarán el ocio y tiempo libre saludable, el cuidado de la salud mental mediante el servicio de psicología y coaching o la prevención de la soledad no deseada.