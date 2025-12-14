Naturaleza y desconexión: el auge de las escapadas al aire libre de los madrileños en Navidad

Los madrileños quieren escapar a la naturaleza. Esta tendencia lo confirma el último informe del Observatorio del Turismo Emisor en la Comunidad de Madrid en la Comunidad de Madrid 2025. Este estudio, basado en 600 encuestas, refleja el incremento en el interés por el turismo rural y en entornos naturales. El senderismo, la observación de la naturaleza y los deportes de inviernos son los más elegidos, principalmente por los perfiles más jóvenes.

Este tipo de turismo se ha convertido en un hábito sostenido por los habitantes de la región, quienes buscan pasar tiempo al aire libre lejos del caos de la ciudad, también en esta época navideña. Aunque Madrid se percibe más como un destino cultural, su cercanía a la Sierra de Guadarrama y zonas naturales hacen que los madrileños escojan este tipo de turismo para escapadas cortas y de proximidad. Lejos de la capital, se decantan por otras zonas del país: Castilla y León, Andalucía y Asturias son los principales destinos para practicar este tipo de turismo más allá de la Comunidad de Madrid.

Senderismo como actividad estrella

El senderismo es la actividad más mencionada por los encuestados, independientemente del grupo de edad al que pertenezcan. Según el informe, el 73,8% elige esta opción y el 83,4% tiene previsto realizar esta actividad en sus viajes durante los meses de invierno, incluida la Navidad.

La franja de edad en la que más destaca es la que engloba desde los 30 hasta los 44 años, con un 78,3% en el apartado de actividades realizadas, y más de un 89,6% en el que de actividades previstas.

Auge en la observación de la naturaleza

Con un 69,9% se convierte en la segunda opción para los madrileños. El interés por observar la flora y la fauna o hacer visitas guiadas a espacios naturales protegidos ha crecido en los últimos años en todos los grupos de edad, destacando entre los 30 y los 44 años, perfil muy vinculado a la sostenibilidad.

Este crecimiento se basa en su fácil accesibilidad y su atractivo en viajes familiares, sobre todo con niños. Por ello, el 78,7% de las personas tienen previsto realizar esta actividad.

Cicloturismo, escalada y deportes de invierno

Aunque en menor medida, el cicloturismo, la escalada y los deportes de invierno tienen un peso significativo a la hora de realizar actividades en espacios naturales. El primero de ellos tiene una mayor acogida entre los hombres de 18 a 29 años, con un 27,4% de varones que lo realizan asiduamente y más de un 38,4% que tienen previsto practicarlo en un futuro.

Los deportes de invierno, el segundo más destacado, tiene un seguimiento del 43,6% en los menos de 30 años. Las actividades en la nieve es un plan tradicional para los madrileños que frecuentan el Puerto de Navacerrada dentro de la Comunidad de Madrid, o bien, Sierra Nevada o Pirineos.

Por su parte, la escalada también concentra el mismo perfil de viajero con un sorprendente 27,7% de jóvenes que lo practican y más de un 40% que tienen previsión de hacerlo.

El aumento en el interés por las actividades en un entorno natural dejan en evidencia varias tendencias, como la búsqueda de la desconexión, realizar planes que sean más económicos y sostenibles y el atractivo por planes de ocio que combinen el deporte y la naturaleza.