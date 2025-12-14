Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del SuroesteInfinito DeliciasCómicsWarm Up PartyLínea 6 MetroRecalificación AtléticoExtremoduroEstación de Chamartín
instagramlinkedin

LGTBI

La ciudad de Madrid registra 58 delitos de odio por orientación sexual o identidad de género en lo que va de 2025

Pese al retroceso de los incidentes, el Ayuntamiento sostiene que la LGTBIfobia continúa siendo "una prioridad absoluta"

Archivo - Una bandera LGTBI+ durante una manifestación por el Día del Orgullo y a favor de Palestina, en Plaza Universitat, a 29 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).

Archivo - Una bandera LGTBI+ durante una manifestación por el Día del Orgullo y a favor de Palestina, en Plaza Universitat, a 29 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

La ciudad de Madrid ha registrado 58 delitos de odio por orientación sexual o identidad de género hasta el mes de noviembre, según los datos de la Unidad de Gestión de la Diversidad y Delitos de Odio de la Policía Municipal, una cifra que confirma una tendencia a la baja en los últimos tres años.

Así lo ha compartido la coordinadora general de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, Raquel Muros, en la última comisión del ramo, donde ha apuntado que en 2023 se registraron un total de 121 incidentes de este tipo, mientras que en 2024 descendieron hasta los 99. Ahora, a falta de un mes para acabar 2025, se han reducido hasta los 58.

En el conjunto del país, tal y como ha informado Muros, el Ministerio del Interior ha contabilizado un ligero repunte de los delitos de odio por LGTBIfobia, al pasar de 522 casos en 2023 a 528 en 2024, lo que supone un incremento del 1,1 %. Sin embargo, la evolución en la Comunidad de Madrid ha sido la contraria: los casos descendieron de 69 a 60, un 13 % menos.

Esta tendencia igualmente se refleja en el Servicio de Atención Psicológica y Jurídica a víctimas de LGTBIfobia del Consistorio, que ha atendido 92 casos en 2024 y 36 hasta octubre de 2025.

Pese al retroceso de los incidentes, el Ayuntamiento sostiene que la LGTBIfobia continúa siendo "una prioridad absoluta", por lo que en 2026 prevé destinar casi 800.000 euros a políticas de apoyo y prevención.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
  2. La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
  3. Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
  4. La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
  5. La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
  6. Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
  7. El Gobierno permite a la Comunidad de Madrid endeudarse por un importe de hasta 4.873,9 millones
  8. Alimentación, arte e inmersión en el barrio: nace Infinito Delicias, el último polo cultural en llegar a Arganzuela

La Comunidad de Madrid incrementa un 40 % las ayudas a la I+D en salud hasta los 28 millones de euros

La Comunidad de Madrid incrementa un 40 % las ayudas a la I+D en salud hasta los 28 millones de euros

El ataque durante fiesta judía en la playa de Bondi (Australia), en imágenes

El ataque durante fiesta judía en la playa de Bondi (Australia), en imágenes

Al menos 10 muertos y 12 heridos en un ataque durante una fiesta judía en la playa australiana de Bondi

Al menos 10 muertos y 12 heridos en un ataque durante una fiesta judía en la playa australiana de Bondi

DIRECTO | Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo en Cáceres

DIRECTO | Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo en Cáceres

Directo | Sánchez y Gallardo participan en un acto de campaña electoral en Cáceres

Directo | Sánchez y Gallardo participan en un acto de campaña electoral en Cáceres

Salford, la 'hermana pequeña' de Mánchester que se ha convertido en un referente cultural e innovador en el norte de Inglaterra

Salford, la 'hermana pequeña' de Mánchester que se ha convertido en un referente cultural e innovador en el norte de Inglaterra

El estreno de Llorca: una semana para normalizar un año de anomalías con Mazón

El estreno de Llorca: una semana para normalizar un año de anomalías con Mazón

Los platos en el aire de la candidata Montero: del caso Salazar a la SEPI y todas las crisis que cercan a la voz de Sánchez en Andalucía

Los platos en el aire de la candidata Montero: del caso Salazar a la SEPI y todas las crisis que cercan a la voz de Sánchez en Andalucía