La ciudad de Madrid registra 58 delitos de odio por orientación sexual o identidad de género en lo que va de 2025

La ciudad de Madrid ha registrado 58 delitos de odio por orientación sexual o identidad de género hasta el mes de noviembre, según los datos de la Unidad de Gestión de la Diversidad y Delitos de Odio de la Policía Municipal, una cifra que confirma una tendencia a la baja en los últimos tres años.

Así lo ha compartido la coordinadora general de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, Raquel Muros, en la última comisión del ramo, donde ha apuntado que en 2023 se registraron un total de 121 incidentes de este tipo, mientras que en 2024 descendieron hasta los 99. Ahora, a falta de un mes para acabar 2025, se han reducido hasta los 58.

En el conjunto del país, tal y como ha informado Muros, el Ministerio del Interior ha contabilizado un ligero repunte de los delitos de odio por LGTBIfobia, al pasar de 522 casos en 2023 a 528 en 2024, lo que supone un incremento del 1,1 %. Sin embargo, la evolución en la Comunidad de Madrid ha sido la contraria: los casos descendieron de 69 a 60, un 13 % menos.

Esta tendencia igualmente se refleja en el Servicio de Atención Psicológica y Jurídica a víctimas de LGTBIfobia del Consistorio, que ha atendido 92 casos en 2024 y 36 hasta octubre de 2025.

Pese al retroceso de los incidentes, el Ayuntamiento sostiene que la LGTBIfobia continúa siendo "una prioridad absoluta", por lo que en 2026 prevé destinar casi 800.000 euros a políticas de apoyo y prevención.