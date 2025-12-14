Condenados hasta 6 años de cárcel por secuestrar a un premiado de lotería y robarle 24.800 euros en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres hombres a penas de hasta seis años de cárcel por el secuestro, amenazas y agresiones cometidas en enero de 2024 contra un joven que había resultado beneficiado con un importante premio de lotería.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, que impone penas que suman entre tres y seis años de prisión por delitos de detención ilegal, robo con violencia, lesiones y amenazas. También deberán indemnizar conjuntamente a las víctimas con más de 50.000 euros en conjunto, y se dictan órdenes de alejamiento de hasta 4 años.

La Sala considera probado que los acusados planearon retenerlo y apropiarse de su dinero tras enterarse del premio. Los tres condenados conocían al afectado y sabían que había recibido una elevada suma de dinero por un premio de lotería. Con la intención de apoderarse de su capital y pertenencias, idearon un plan que incluyó el secuestro del propio ganador y de varias personas de su entorno.

Los hechos ocurrieron entre el 12 y 13 de enero de 2024. Primero, los acusados se dirigieron a la vivienda de un conocido del premiado, donde golpearon y amenazaron con un arma de airsoft a un hombre para obligarlo a colaborar. Lo mantuvieron retenido durante horas en un vehículo mientras vigilaban el domicilio del ganador.

Cuando la víctima salió a la calle, fue golpeada y forzada a regresar a su vivienda, donde también fue retenido un amigo suyo. Dentro del domicilio, los acusados golpearon repetidamente al premiado con una sartén y la culata del arma, cubriéndole la cabeza con una toalla y colocándole un cuchillo en la nuca para obligarlo a entregar las claves de sus cuentas bancarias.

Transferencias forzadas y retirada de efectivo

Con las claves, hicieron que el acompañante del premiado realizara una transferencia de 24.800 euros a su propia cuenta, dinero que posteriormente debía retirar en efectivo para entregarlo a los agresores.

Aunque la sucursal estaba cerrada, lograron sacar 1.200 euros en un cajero antes de que la tarjeta fuese bloqueada. Además, registraron la vivienda y se llevaron ropa, perfumes, aparatos electrónicos y otros objetos de valor.

Durante la misma tarde, la pareja del premiado acudió al domicilio al sospechar de un mensaje de WhatsApp enviado bajo coacción. Los acusados la encañonaron, tomaron sus datos y la amenazaron con matar a su familia si alertaba a la policía.

La policía se presentó en la vivienda horas después, deteniendo a dos de los implicados y recuperando parte del dinero. El tercero logró huir, aunque fue detenido días después.