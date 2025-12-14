La Comunidad de Madrid incrementa un 40 % las ayudas a la I+D en salud hasta los 28 millones de euros

La Comunidad de Madrid destinará 28 millones de euros a ayudas para proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de la salud, lo que supone un incremento del 40 % respecto a la convocatoria anterior. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la dotación presupuestaria, con el objetivo de reforzar la competitividad de los centros de investigación de la región.

La financiación permitirá impulsar programas de cuatro años de duración, que se desarrollarán entre 2026 y 2029. Cada iniciativa deberá estar integrada por entre tres y diez grupos de investigación, procedentes de al menos tres instituciones distintas.

Ámbitos prioritarios de investigación

Las solicitudes podrán centrarse en áreas como:

Ingeniería biomédica

Nuevos sistemas de diagnóstico

Desarrollo de medicamentos o vacunas

Investigación clínica

Neurociencia

Robótica médica

Los beneficiarios de estas ayudas serán universidades públicas y privadas, organismos y centros públicos de investigación, fundaciones IMDEA, otras entidades dedicadas a la I+D y instituciones sanitarias con actividad investigadora.

Más financiación por proyecto y menos burocracia

La cuantía máxima por programa se incrementa de 1.200.000 a 1.300.000 euros. Los fondos podrán destinarse a costes directos, como la contratación de personal investigador, técnico o de gestión de I+D, la adquisición y amortización de equipamiento o gastos de movilidad. También podrán cubrir costes indirectos, hasta un límite del 25% del total de la ayuda.

Como novedad, la convocatoria fomenta la incorporación de grupos emergentes liderados por investigadores jóvenes. Además, se han flexibilizado las condiciones de participación, con una simplificación de los procedimientos administrativos para reducir la carga burocrática de los proyectos.