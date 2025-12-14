Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrera de Reyes Magos en Madrid: fecha, horarios, precios y cómo inscribirse para el 3 de enero

La organización ha previsto cuatro tandas de 300 corredores cada una, con salidas a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas, hasta completar un máximo de 1.200 participantes

Archivo. La Comunidad de Madrid celebra un año más la llegada de sus Majestades de Oriente con la Carrera Popular de los Reyes Magos.

Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid celebrará el próximo 3 de enero la tercera edición de la Carrera Popular de los Reyes Magos, una prueba de carácter familiar que se desarrollará en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, en la capital. La iniciativa combina deporte y tradición con un formato pensado para participar en grupo, incluidos niños a partir de 5 años.

Un recorrido de casi 3 kilómetros con obstáculos tematizados

La carrera contará con un circuito de casi tres kilómetros e incluirá distintos obstáculos que los participantes deberán completar siguiendo las indicaciones del personal técnico. Entre los pasos tematizados figuran El Camino del Portal de Belén, La Gran Nevada, La Montaña de Regalos, El Portal de Belén, Encuentra en el laberinto el camino hasta la estrella, ¡Ayer roscón…y hoy chocolate! y Los Camellos.

Al finalizar la prueba, los corredores podrán disfrutar de roscón y chocolate caliente en la zona de llegada.

Horarios, dorsales y aforo: cuatro turnos de salida

La organización ha previsto cuatro tandas de 300 corredores cada una, con salidas a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas, hasta completar un máximo de 1.200 participantes.

La entrega de dorsales y camisetas conmemorativas se realizará el mismo día del evento, desde una hora antes del inicio, en el espacio habilitado junto a la salida.

Precios e inscripciones: ya disponibles en la web oficial

La carrera establece un precio de 5,60 euros para adultos y 3,60 euros para menores, además de una tarifa familiar de 15,60 euros para todos los miembros de la familia. Las inscripciones, de carácter personal e intransferible, ya pueden tramitarse en la página web oficial y permanecerán abiertas hasta completar el aforo.

