Un Belén 'de película' en Hoyo de Manzanares: voces de doblaje de cine recrean la Judea y Galilea de la época de Jesús

La Navidad se vive en Hoyo de Manzanares como una pequeña película gracias al Belén Popular de la Asociación de Belenistas del municipio, que traslada al visitante a la Judea y Galilea de la época de Jesús con la narración de dobladores profesionales de cine español.

Cada escena se enciende y se relata cuidadosamente, ofreciendo al visitante una experiencia que va más allá de la contemplación: es todo un viaje audiovisual a la tradición del belenismo. La historia, tal y como ha explicado a Europa Press el presidente de la asociación, Víctor Ballester, nació de una casualidad.

"Conocíamos a un vecino que trabajaba en un estudio de grabación de cine y, en un descanso, pidió a los dobladores que estaban trabajando si podían grabarnos la narración", recuerda.

Aquel gesto, entonces improvisado, se transformó en una banda sonora de una calidad extraordinaria que, dos décadas después, sigue marcando la gran diferencia de este montaje. "Yo no creo que en España nadie más tenga una banda sonora hecha por dobladores profesionales. Es que parece que vas a ver una película, salvo por las palomitas", bromea.

La Asociación de Belenistas de Hoyo de Manzanares nació en 2001, año en que montaron por primera vez este Belén Popular, que pronto se convirtió en su "santo y seña". Con el tiempo, el montaje ha crecido en tamaño --hasta los 35-40 metros cuadrados-- y en complejidad técnica, hasta convertirse en un recorrido nocturno por Galilea y Judea, dividido en zonas como Nazaret, Jerusalén, Belén o el mar de Galilea.

En oscuridad total, la narración guía al visitante mientras los focos iluminan cada escena bíblica: el edicto, la anunciación a María, la visitación, el viaje a Belén, la adoración, la huida a Egipto o el regreso a Nazaret. Todo ello, acompañado de música, efectos de sonido y recursos visuales. "Sale la luna, pasan estrellas fugaces, el mar al fondo refleja la luz... Es un Belén muy singular, hay que verlo para creerlo", relata.

Aunque este año se han centrado en perfeccionamientos técnicos, el gran cambio, según ha avanzado el presidente de la asociación, llegará en 2026, con la celebración de su 25º aniversario. "Va a haber mucho cambio. Queremos impactar", promete Ballester.

Un belén napolitano con historia española

En el mismo espacio, un Belén Napolitano convive en el mismo espacio. Se trata de un montaje en el que la misma asociación empezó a trabajar hace tres años. Aunque muchos lo consideran "ajeno" a la tradición española, Ballester insiste en su profundo origen nacional.

En este sentido, ha recordado que esta forma de belenismo llegó a España de la mano del propio Carlos III --entonces rey de Nápoles-- y que fue él quien la introdujo a través de artistas como Salzillo.

El Belén Napolitano combina una parte religiosa, representada en unas ruinas o escoglio donde se sitúa el nacimiento, y otra popular, que retrata la vida cotidiana de Nápoles en el siglo XVIII con una fidelidad casi antropológica. "Vestían a las figuras como los napolitanos reales, incluso con sus enfermedades, como el bocio. No buscaban figuras bonitas, sino reales", destaca Ballester en su conversación con esta agencia de noticias.

Las figuras, de unos 30-35 centímetros, tienen alma de alambre y pueden adoptar distintas posiciones, lo que permite recrear escenas diferentes en cada montaje. "Les puedes poner una guitarra, una bandeja con quesos... Es muy flexible", explica.

El Belén de Hoyo incorpora además el palacio de Carlos III y la tradicional contraposición del bien y el mal, con el demonio bajo la cueva del nacimiento.

Una tradición cada vez más familiar

Ambos belenes pueden visitarse en el Centro Cultural de Hoyo de Manzanares, en la Plaza Cervantes, hasta el día de Reyes, 6 de enero. "La acogida de los vecinos ha sido fundamental. Este Belén es el Belén de los hoyenses. Los niños del colegio vienen desde pequeños y siguen viniendo de mayores", explica Ballester. Tanto es así que hay familias que lo visitan varias veces durante la campaña navideña.

La asociación, formada por vecinos de Hoyo y de otros municipios de la zona --Madrid, Las Rozas, Colmenar Viejo, Alpedrete o Villalba--, trabaja de forma artesanal y voluntaria. Aun así, admite las posibilidades que ofrece para el belenismo avances como la impresión 3D o los diseños generados con inteligencia artificial, aunque, eso sí, "conservando su esencia artística e histórica".

Sobre el futuro de esta tradición, Víctor Ballester no duda. "El belenismo tiene 800 años. Si ha aguantado ocho siglos, aguantará más", ha asegurado con optimismo.