Ayuso choca con Vox por preguntarle "si el acento del marroquí" que agredió a una anciana "cabe en Madrid"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado la falta de "políticas firmes en materia de seguridad e inmigración", tras la agresión sufrida el pasado martes por una mujer de 80 años que resultó herida grave en la estación de Metro de Sol. "Las mujeres cada vez estamos más inseguras en España”, ha afirmado este domingo Moñino que además ha preguntado a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso “si el acento del marroquí reincidente” que agredió a la anciana “cabe en Madrid", ha dicho en la estación de Sol.

“Entre los socialistas y los misóginos extranjeros, las mujeres cada vez estamos más inseguras en España”, ha denunciado Moñino. Y frente a esto, ha exigido “políticas valientes”: “Todos fuera”. Asimismo, el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha puesto el foco en la ideología de género, "lo que llamaban espacios seguros son espacios de impunidad para sus depredadores”, y ha asegurado que es necesario invertir en educación “para que nuestras hijas detecten a estos babosos y se separen de ellos”.

Por su parte, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha respondido a la portavoz de Vox con un mensaje en su perfil de X en el que subraya que "La demagogia ultra no tiene límite: este delincuente cabe en la cárcel y por eso ya nos personamos contra él. Llegan tarde. Pero llegan pronto a la barra libre de la demagogia y el oportunismo".

Según la presidenta madrileña, Vox llega "como siempre, a tiempo en su pinza contra el PP eximiendo de su responsabilidad a gobiernos como el de España, Francia o Bélgica del control migratorio o la seguridad", concluye el mensaje.

El 9 de diciembre un hombre de cuarenta años con numerosos antecedentes fue detenido en la estación de Sol tras propinar patadas a la anciana, tanto en el cuerpo como en la cabeza.

Tras ello, Metro de Madrid ha anunciado que se personará como acusación particular en el proceso judicial que se inicie para esclarecer la agresión a la viajera que resultó herida grave.