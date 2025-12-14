Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SanidadAutopista del SuroesteInfinito DeliciasLibreríaWarm Up PartyLínea 6 MetroSegunda manoEstación de Chamartín
instagramlinkedin

COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso acusa al Gobierno de ser el "principal vocero" del antisemitismo tras el atentado en Sidney

La presidenta regional vincula el ataque con el "crecimiento del antisemitismo", que es "algo que combatimos desde Madrid"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. / José Luis Roca

Europa Press

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno y a la televisión pública de actuar como el "principal vocero" del antisemitismo tras el atentado ocurrido en una playa de Sídney (Australia), en el que al menos once personas han muerto mientras celebraban la fiesta judía Janucá.

Así lo ha señalado en su cuenta de la red social X, donde Ayuso ha defendido que Madrid es "una región libre y plural", vinculando lo ocurrido en Australia con el "crecimiento del antisemitismo" en el país oceánico, una circunstancia que "muchas voces ya alertaban".

"Matan al menos a 12 personas que celebraban Janucá en una playa de Sidney. Aunque aún falta por saber, muchas voces ya alertaban del crecimiento del antisemitismo en Australia. Algo que combatimos desde Madrid, región libre y plural, casa de todos, a pesar del Gobierno de España y la TV pública, que ahora es su principal vocero", ha escrito.

Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes (uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico) en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

Un hombre anónimo desarma a uno de los tiradores en pleno ataque en Bondi Beach, Australia

Un hombre anónimo desarma a uno de los tiradores en pleno ataque en Bondi Beach, Australia

PI STUDIO

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado en su cuenta de X el primer balance de víctimas de un suceso que comenzó en torno a las las 18.45 de la tarde, hora local (08.45, hora en España peninsular y Baleares) cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

"Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista", ha concluido el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms, quien ha coincidido en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.

TEMAS

  1. La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
  2. La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
  3. La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
  4. Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
  5. La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
  6. Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
  7. El Gobierno permite a la Comunidad de Madrid endeudarse por un importe de hasta 4.873,9 millones
  8. El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo

Ayuso acusa al Gobierno de ser el "principal vocero" del antisemitismo tras el atentado en Sidney

Ayuso acusa al Gobierno de ser el "principal vocero" del antisemitismo tras el atentado en Sidney

Meloni dice que el diálogo con Trump solo puede ser "entre iguales y no en condiciones de subordinación"

Meloni dice que el diálogo con Trump solo puede ser "entre iguales y no en condiciones de subordinación"

El infierno de una mujer en Sevilla: era obligada por su marido a prostituirse para pagar sus deudas y sus drogas

El infierno de una mujer en Sevilla: era obligada por su marido a prostituirse para pagar sus deudas y sus drogas

El alquiler de un piso ya equivale al sueldo medio de los jóvenes isleños

El alquiler de un piso ya equivale al sueldo medio de los jóvenes isleños

Así se desintegró Yugoslavia y así están ahora los 7 países que la formaban

Así se desintegró Yugoslavia y así están ahora los 7 países que la formaban

El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed

El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed

El PP ve "KO" al Gobierno y acusa a Sánchez de "encubrir a acosadores": "Eran los hombres del presidente"

El PP ve "KO" al Gobierno y acusa a Sánchez de "encubrir a acosadores": "Eran los hombres del presidente"

Así atrapó la Guardia Civil al ojeador de fútbol detenido en Canarias por pederastia: 61 víctimas, 2.000 chats analizados y un año de investigación

Así atrapó la Guardia Civil al ojeador de fútbol detenido en Canarias por pederastia: 61 víctimas, 2.000 chats analizados y un año de investigación