Ayuso acusa al Gobierno de ser el "principal vocero" del antisemitismo tras el atentado en Sidney

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno y a la televisión pública de actuar como el "principal vocero" del antisemitismo tras el atentado ocurrido en una playa de Sídney (Australia), en el que al menos once personas han muerto mientras celebraban la fiesta judía Janucá.

Así lo ha señalado en su cuenta de la red social X, donde Ayuso ha defendido que Madrid es "una región libre y plural", vinculando lo ocurrido en Australia con el "crecimiento del antisemitismo" en el país oceánico, una circunstancia que "muchas voces ya alertaban".

"Matan al menos a 12 personas que celebraban Janucá en una playa de Sidney. Aunque aún falta por saber, muchas voces ya alertaban del crecimiento del antisemitismo en Australia. Algo que combatimos desde Madrid, región libre y plural, casa de todos, a pesar del Gobierno de España y la TV pública, que ahora es su principal vocero", ha escrito.

Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes (uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico) en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado en su cuenta de X el primer balance de víctimas de un suceso que comenzó en torno a las las 18.45 de la tarde, hora local (08.45, hora en España peninsular y Baleares) cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

"Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista", ha concluido el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms, quien ha coincidido en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.