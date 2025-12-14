Alfonso Navarro, matemático de Leganés, explica su método "con un 100% de acierto" para ganar algo en la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad, el más especial del año, llega a los hogares del país cada 22 de diciembre. Durante esa mañana, millones de españoles se reúnen para escuchar los premios que cantan los niños de San Ildefonso desde el Teatro Real de Madrid con la ilusión de ser agraciado con algunos de los premios mayores que se sortean.

El matemático de Leganés, Alfonso Navarro, explica un método para conocer cómo ganar con la Lotería de Navidad con una probabilidad del 100%. Para ello, hay que tener en cuenta que los resultados de este sorteo son equiprobables, es decir, todos ellos, los 100.000 números, tienen la misma probabilidad de salir. ¿Es probable ganar "el Gordo" con un solo décimo? Veamos las opciones.

Probabilidad de ganar el primer premio con un solo décimo

Para conocer la probabilidad real de ganar el primer premio de la Lotería de Navidad de manera 100% segura, hay que recurrir a la regla de Laplace. Con ella sabremos que la probabilidad de ganar es de 1 entre 100.000 o, lo que es lo mismo, un 0.001%.

Para aumentar el porcentaje de éxito al 100%, ¿cuántos números debemos jugar? Tras realizar la operación matemática correspondiente, el matemático Alfonso Navarro, nos muestra que hay que jugar 100.000 números para optar al premio en la Lotería de Navidad.

¿Esto es factible y rentable?

Si compramos los 100.000 números que son necesarios para que toque "el Gordo" de Navidad, gastaremos 2 millones de euros en décimos. En realidad, al comprar todos los números nos tocarían todos los premios al haber aumentado al 100% la probabilidad. ¿Cuánto ganaríamos entonces en la Lotería de Navidad? Recordemos los importes por cada premio:

Primer premio de 400.000 euros.

Segundo premio de 200.000 euros.

Tercer premio de 50.000 euros.

2 cuartos premios de 20.000 euros.

8 quintos premios de 6.000 euros.

Si sumamos el total de todos los premios grandes ganaríamos 663.000 euros, sin restar el 20% de impuestos que tienen los tres primeros premios por tener importes superiores a 40.000 euros. Es decir, si compramos todos los décimos gastamos 2 millones de euros y ganamos 663.000 euros (antes de impuestos), perderíamos 1.337.000 euros. En conclusión, sí ganaríamos dinero en la lotería pero no resultaría rentable puesto que la inversión es mucha mayor que el beneficio.