El porcentaje de madrileños que marcan la ‘x’ de la Iglesia católica en el IRPF desciende, pero aumentan el número total y la cuantía asignada

El porcentaje de madrileños que marcaron la ‘x’ de la Iglesia católica en la última campaña de la renta descendió ligeramente -de un 36,25 % al 35,92 %- pero el número total creció debido al aumento en el número de contribuyentes. Así, el número total de declaraciones presentadas en Madrid que optaron por contribuir voluntariamente a las arcas católicas aumentó en 18.946, hasta alcanzar 1.426.415, un 1,3 % más, según los datos recogidos en la memoria anual recién presentada por la Conferencia Episcopal Española.

Ese aumento se tradujo también en un incremento de la cantidad asignada: 123,9 millones de euros, lo que significa 14 millones más que el año anterior, un 11,35 % más. Eso representa que la cuantía media de la contribución de los declarantes madrileños ascendió a 86,87 euros, muy por encima de los 54 euros de media en España. La media entre los madrileños en la campaña del 2023 había sido de 78 euros, lo que significa que se ha producido un incremento del 10,2 %.

La tendencia madrileña es similar a la del conjunto de España. El importe total asignado a favor de la Iglesia católica ha aumentado en 46,9 millones de euros, un aumento del 12 % en relación al año anterior, y ha llegado a los 429,3 millones de euros. El número total de asignantes a favor de la Iglesia fue de 7,9 millones, con un aumento de 106.363, si bien el porcentaje disminuye del 30,43 % al 30,08 % mientras que las declaraciones que no marcan la ‘x’ han subido un punto y alcanzan casi el 40%. El descenso en la ‘x’ de fines sociales ha sido también de 1 punto y se quedan también en torno al 30 %.

Contribuciones a la Iglesia en el IRPF. / EPE

El número total de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en 16 de las 17 comunidades autónomas (especialmente Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha). El único descenso de produce en Navarra. El porcentaje de asignación, sin embargo, disminuye en todas las comunidades autónomas. Los descensos más importantes se centran en Navarra (-0,84 %), Cantabria (-0,65 %) y Castilla-La Mancha (-0,61 %).

Porcentaje por comunidades

Hay nueve comunidades que se sitúan por encima de la media (30 %) en porcentaje de asignantes, destacando Castilla-La Mancha (42,6 %), Extremadura (42,1 %), La Rioja (41,9 %), Murcia (41,3 %) y Castilla y León (40,3 %), sin grandes cambios en la clasificación. Por debajo se señalan Canarias (24 %), Galicia (23,5 %) y Cataluña (15 %). Por provincias destaca sobre todas las demás Ciudad Real, donde se supera el 50 % de los declarantes que marcan la ‘x’ de la Iglesia católica, casi cinco puntos más que la segunda, Jaén, con un 45,72 %.

Por importe global, Madrid se sitúa en primer lugar con los mencionados 123,9 millones de euros, que representan un 28,9 % de la asignación global de toda España, mientras que el número de declarantes asignantes (1.426.415) representa solo el 17,9 % del total nacional. Esa diferencia se explica por la cuantía media superior de cada asignación. En segunda posición por cuantía se sitúa Andalucía, con 64.280.253 millones de euros (un 15 % del total), aunque lidera el número de asignantes, con 1.645.482 (un 20,7 % del global español). Del total asignado en España, la Conferencia Episcopal transfirió 22.552.817 millones a la diócesis de Madrid, 7.026.387 a la de Getafe y 4.809.104 a la de Alcalá de Henares para su financiación.