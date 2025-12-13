SUCESOS
Nueva macrorredada policial en La Cubierta de Leganés: 19 detenidos y 376 personas identificadas
Operativo conjunto de madrugada con Policía Local e Inspección de Trabajo, con arrestos por extranjería, requisos de drogas y armas y antecedentes judiciales entre los implicados.
La Policía Nacional ha llevado a cabo esta madrugada una nueva macrorredada en La Cubierta de Leganés, que se ha saldado con 19 personas detenidas y 376 identificadas, en el marco de un amplio dispositivo de seguridad en uno de los principales focos de ocio nocturno del sur de la Comunidad de Madrid.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid a Europa Press, el operativo ha estado liderado por la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Leganés y la Inspección de Trabajo. Se trata de la segunda gran intervención policial realizada en diciembre en los locales de ocio situados en la plaza de toros de La Cubierta.
Del total de detenidos, 18 lo fueron por infracciones de la Ley de Extranjería, uno por reclamación judicial en vigor y otro por quebrantamiento de condena, han precisado fuentes policiales.
Durante la actuación, los agentes también levantaron 10 actas por tenencia de drogas y cuatro actas por armas, entre las que se intervinieron dos defensas extensibles, un puño americano y un espray.
Esta nueva intervención se suma a la realizada a principios de mes en el mismo enclave, cuando una operación similar concluyó con 30 detenidos y más de 500 personas identificadas, reforzando el control policial sobre la actividad nocturna en La Cubierta de Leganés.
