La Navidad convierte Madrid en un gran escenario al aire libre: la música y la tradición copan el programa de actividades

Ya llegó la Navidad, al menos en las calles de Madrid, que se convierte en estas fechas en un gran escenario al aire libre, con una programación musical que llenará calles, plazas, parques, iglesias y centros culturales entre el 14 de diciembre y el 4 de enero.

La propuesta, organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, abarca estilos que van del jazz y el soul al flamenco, el fado, el góspel, el swing o la música clásica, con el objetivo de ofrecer a madrileños y visitantes unas fiestas “inolvidables”.

La programación arrancará el 14 de diciembre a las 12.30 horas con la tradicional zambombada de Madrid, un pasacalles que recorrerá el centro con rondallas y cuadrillas mientras que el día 16, la Banda de Música de la Policía Municipal ofrecerá su Concierto de Navidad en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo.

Los balcones navideños

Los balcones también se convertirán en escenarios navideños. Desde el del Teatro Español, el 18 de diciembre a las 17:00 horas, el coro All4Gospel Choir interpretará clásicos del pop y villancicos con arreglos góspel. El día 19, también a las 17.00 horas, Blanca Paloma ofrecerá un repertorio que combinará sus canciones con piezas de Falla, Lorca y Sor Juana Inés, además de un villancico aprendido de su abuela.

Belén de Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

Además, en el balcón de Casa de la Villa actuará el 29 de diciembre, a las 19.00 horas, Ara Martí Quartet, seguido el día 30 por Juan Zelada, acompañado de sección de vientos.

Por primera vez, los Jardines de Sabatini se suman al circuito musical navideño, ya que el 20 de diciembre, a las 19.00 horas, actuará la banda madrileña Club del Río; el día 21, a las 12.00 horas, lo hará la Creativa Junior Big Band; por la tarde, a las 19.00 horas, Dany Noel Band presentará temas de su álbum Detalles; y el día 22, también a las 19.00 horas, la Familia de Parrilla de Jerez ofrecerá una zambomba flamenca.

La plaza de los Carros acogerá otras propuestas: el 27 de diciembre, a las 19.30 horas, Sugar Soul Shakers; el día 28, a las 13.00 horas, The Good Men Swingtet; y ese mismo día, por la tarde, The Buttshakers, una de las bandas más destacadas de la escena europea de música negra.

Música en las iglesias

El ciclo ‘Música en las iglesias’ llevará conciertos a algunos de los templos más representativos de la ciudad. En la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el 18 de diciembre, Jorge Jiménez & Tercia Realidad interpretarán 'El Violín de Farinelli', y el día 19 actuará Esperanza Fernández con 'Cantares de Esperanza', acompañada por el guitarrista Joni Jiménez.

Mercado de flores de Navidad / AYUNTAMIENTO DE MADRID

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe recibirá el 23 de diciembre a la fadista portuguesa Sara Correia, que presentará su disco 'Liberdade con guiños navideños', y el día 26 será el turno del cantaor Arcángel, que ofrecerá Navidades Flamencas. En ambos casos, el acceso será gratuito con descarga previa de entradas.

Por otro lado, la Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo acogerán el 2 de enero el concierto 'Un piano por Navidad' del pianista Chico Pérez y, el día 3, la actuación del conjunto La Grande Chapelle, dirigido por Albert Recasens.

Los distritos cantan

El ciclo ‘Los distritos cantan’ regresará a CentroCentro con actuaciones corales del 20 de diciembre al 4 de enero. El Proyecto Acorde Urbano también sumará actuaciones en residencias de mayores, parroquias y centros culturales.

Por otro lado, el 5 de enero, el Teatro Real acogerá el tradicional Concierto de Reyes, protagonizado este año por Mocedades y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo la dirección de Jan Cober. El concierto será benéfico y la recaudación se destinará a la Fundación Adopta Un Abuelo.