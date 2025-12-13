Un motorista de 23 años sufre un grave accidente en la A-42 y es trasladado muy grave al hospital.

Un motorista de 23 años ha resultado muy grave este sábado tras sufrir un accidente en el kilómetro 10 de la A-42, en sentido entrada a Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

Los sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido a la víctima en el lugar del siniestro. El joven presentaba una amputación traumática del brazo izquierdo y una lesión muy grave en la pierna derecha, de carácter semicatastrófico. Tras ser estabilizado, ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario La Paz.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente. El suceso ha provocado retenciones puntuales en la A-42 durante la intervención de los servicios de emergencia.