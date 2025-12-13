ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un motorista de 23 años sufre un grave accidente en la A-42 y es trasladado muy grave al hospital
El suceso ha provocado retenciones puntuales en la A-42 durante la intervención de los servicios de emergencia
Un motorista de 23 años ha resultado muy grave este sábado tras sufrir un accidente en el kilómetro 10 de la A-42, en sentido entrada a Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.
Los sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido a la víctima en el lugar del siniestro. El joven presentaba una amputación traumática del brazo izquierdo y una lesión muy grave en la pierna derecha, de carácter semicatastrófico. Tras ser estabilizado, ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario La Paz.
La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente. El suceso ha provocado retenciones puntuales en la A-42 durante la intervención de los servicios de emergencia.
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo
- Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
- El Gobierno permite a la Comunidad de Madrid endeudarse por un importe de hasta 4.873,9 millones
- La fiebre por las tartas de Julita llega a Alcalá de Henares