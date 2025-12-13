Morata amanece con olor a chocolate: arranca la VIII Feria de la Palmerita con reto de 150.000 unidades

Morata de Tajuña ya está en modo fiesta. Es sábado por la mañana y, desde primera hora, la plaza Mayor empieza a llenarse de vecinos y visitantes que llegan con una idea clara: dejarse llevar por el ambiente, y por el hojaldre, en la VIII Feria de la Palmerita, una cita que convierte al municipio, un año más, en el pueblo más dulce de Madrid.

Desde este sábado de 10:00h a 17:00h y este domingo hasta las 15.00, la feria presenta multitud de actividades gratuitas en una edición que vuelve a mezclar gastronomía, tradición y cultura alrededor del dulce más emblemático del municipio, ya convertido en icono de la repostería madrileña.

Chocolatada en la plaza y la palmerita gigante

El arranque no podía ser más de invierno: chocolate caliente para entrar en calor. La chocolatada, organizada por el Grupo Social de Mujeres, pone el primer punto de encuentro mientras suenan las actuaciones de la Rondalla Morateña y el Grupo de Mayos. Entre tazas humeantes y corrillos de conversación, Morata va encendiendo motores para lo que muchos esperan como el instante más señalado de la mañana.

Porque hoy, después de esta bienvenida, llega uno de los momentos más simbólicos del día: la inauguración oficial y el reparto de la gran palmerita gigante, elaborada por la Pastelería de la Torre, una tradición ya inseparable de la feria y que funciona como foto de familia del evento.

A mediodía, el pulso cambia de ritmo con el concierto de la Big Band, y la música se derramará por el municipio con los pasacalles: primero la charanga 'Ron y Bemol' y, más tarde, el espectáculo itinerante 'Fantasía Polar', pensado para mantener el tono festivo calle a calle.

El domingo continuará la programación con el concierto de la Agrupación Musical Morateña, antes del acto central de la segunda jornada: la entrega de la Palmerita de Oro 2025 a la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su vínculo con Morata y su difusión del dulce.

Tras ese momento, el ambiente navideño volverá a tomar las calles con el pasacalles 'El Espíritu de la Navidad', seguido de la charanga 'Patatas Band', hasta la clausura prevista a las 15:00 horas.

Programa de actividades en Morata de Tajuña. / Ayuntamiento de Morata de Tajuña

Mercado artesano, feria esotérica y castillos hinchables

Más allá del escenario principal, la feria despliega su propio mapa de planes gratuitos. Durante los dos días se podrá visitar el mercado artesano en la plaza Mayor y también Morata Mágica, la feria esotérica instalada en Casa Mac-Crohon, que permanecerá abierta de 11:00 a 20:30 horas.

Las familias cuentan, además, con varias zonas de castillos hinchables gratuitos repartidas por calle Real, Avenida de la Constitución y la plaza de Espinardo, junto a una zona de ocio en la carpa municipal y otra de food trucks para completar la visita.

A esto se suma el componente cultural: el Museo de la Guerra Civil y Posguerra mantiene sus puertas abiertas, al igual que la Oficina de Turismo, para quienes quieran estirar el plan más allá de lo gastronómico.

Siete obradores y un sello que marca la diferencia

El evento está patrocinado por la Comunidad de Madrid y cuenta con la colaboración de los siete obradores participantes: Panadería Conejo, Panificadora Morateña, Pastelería Real, La Dulcería, Paco-Pan, Obrador El Carmen y Pastelería de la Torre. Con ellos llega también el gran objetivo de cada edición: batir récord de palmeritas elaboradas en un fin de semana, con una cifra que ronda las 150.000 unidades.

Y es que la palmerita de Morata ya no es solo “la de chocolate”. El dulce presume de una treintena de variedades que se venden durante todo el año en los obradores locales: desde las clásicas hasta versiones rellenas de pistacho, fresa, lotus, pantera rosa, ferrero, chocolate Dubái o incluso polvorón.

Pero hay un detalle que en Morata se repite casi como un aviso al visitante: la autenticidad se reconoce por el sello de garantía que solo llevan las palmeritas procedentes de los hornos del municipio, un distintivo que, además de certificar origen, busca marcar distancia frente a las imitaciones que han proliferado en los últimos años.

Hoy, con el chocolate ya servido y la plaza en marcha, Morata vuelve a confirmar que su feria no es solo un escaparate gastronómico: es una manera de celebrar el pueblo en torno a un símbolo comestible. Y este fin de semana, todo gira alrededor de ese hojaldre que aquí tiene apellido propio.