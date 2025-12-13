OBRAS EN MADRID
Modificada la intersección de Los Yébenes para una demolición enmarcada en la obra del Paseo Verde del Suroeste
En esta nueva fase, se va a aprovechar la nueva semaforización para incorporar un nuevo paso peatonal que permita conectar la calle de los Yébenes con la glorieta de la Casa de Campo
EP
La obra del Paseo Verde del Suroeste modifica la intersección de Los Yébenes para demoler la estructura existente e incorporar un paso peatonal.
Según recoge el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, con objeto de poder abordar las labores de demolición de la estructura actual que permite la circulación por la calle San Manuel, bajo la A-5, se va a modificar la configuración de la intersección que entró en funcionamiento el 21 de noviembre para iniciar la demolición de esa estructura, que permitirá poder avanzar en la excavación bajo losa.
A partir del martes 16 de diciembre, la nueva configuración del enlace elimina la circulación de vehículos por el paso inferior de la intersección, reponiendo este movimiento con un nuevo vial bidireccional adyacente al paso inferior por su lado oeste. Esta disposición se prolongará hasta el final de las obras.
En esta nueva fase, se va a aprovechar la nueva semaforización para incorporar un nuevo paso peatonal que permita conectar la calle de los Yébenes con la glorieta de la Casa de Campo.
Con ello, se aumenta la permeabilidad peatonal que antes estaba limitada a la pasarela del anillo verde ciclista y al paso peatonal de la calle Villagarcía, incorporando este nuevo paso intermedio que mejorará el acceso a la red de autobuses y metro.
