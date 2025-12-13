En el Madrid se acuerdan de Pintus

El Madrid vive tiempos extraños. Una situación anómala en la que se dan victorias anestésicas como la que sufrió el conjunto de Xabi Alonso ante el Manchester City. Un 1-2 que vino acompañado de un cambio de actitud que no fue suficiente para compensar dos acciones de lucidez de un Guardiola que fue misericorde con el técnico vasco, quien en su día fue alumno del catalán. No porque el equipo de Manchester mereciese más, al revés, sino porque mostró una imagen inferior "que no nos dará para competir por la Champions".

Camenforte, el sustituto de la Masia

La situación del Madrid, a cuatro puntos del Barça en Liga, es crítica. No clasificatoriamente, donde se mantiene a una distancia recuperable. Lo mismo en Champions. Pese a la derrota, el equipo blanco está en el 'top 8' y depende de sí mismo para evitar la repesca. Aun así, de Xabi Alonso solo ha sido capaz de ganar uno de los últimos cinco partidos de Liga. Fue contra el Athletic, tras una exhibición de Mbappé, cuya presencia en Mendizorroza será una incógnita hasta última hora.

El francés no estuvo ante el City y volvió a ausentarse en una cita crítica, como ya sucedió el año pasado en el partido de vuelta frente al Arsenal que supuso la eliminación. Aquel día terminó lesionado. Precisamente, la preparación física es un apartado que preocupa a un Xabi Alonso que no ha podido contar con la mayoría de sus efectivos en las últimas semanas. Al cargo de esta tarea está Ismael Camenforte, un profesional con pasado en el FC Barcelona. Aunque el parte de lesionados es un problema recurrente desde hace años.

No en vano, el análisis de la situación actual del Madrid busca soluciones y problemas en todos los frentes. Por eso algunos, en tiempos de reválida y ratificación de Xabi Alonso, giran la mirada en búsqueda de soluciones. En este terreno, hay una reflexión recurrente sobre el papel que ha adoptado Antonio Pintus, quien estuvo detrás de los éxitos recientes más importantes del club, tanto en la época de Zidane como de Ancelotti. En los últimos tiempos del italiano, sus funciones se vieron reducidas al mínimo.

El que fuera responsable físico de la Juventus es un hombre de club. No es algo retórico, es una realidad que ejerce desde el momento en que es una persona de la confianza de Florentino Pérez, ajena a los cambios que se puedan dar en el banquillo. Esto le da seguridad laboral, pero no se la concede en la faceta de tomar decisiones trascendentales. De hecho, su actual cargo es el 'performance manager'.

Un carrusel de bajas para visitar al Alavés

A Pintus le toca hacer evaluaciones de rendimiento, tanto a nivel individual como colectivo. Una perspectiva más holística del rendimiento, que requieren el estudio de jugadores y personal. Su cargo existe en otras organizaciones que no necesariamente son deportivas y tiene como objetivo mejorar la productividad. En un principio, se había barajado la posibilidad de que Pintus fuese responsable físico de la cantera, pero finalmente, el Real Madrid ha optado por un perfil más amplio, aunque en la oficina.

El italiano siempre ha sido cercano a las plantillas, sacando lo mejor de las mismas gracias a un trabajo de microciclos que permitían llegar a los meses de abril y mayo, donde los equipo se juegan el todo por el todo, en plena forma. Así nació el famoso 'método Pintus', que el 'staff' de Ancelotti descatalogó en su última temporada, asumiendo Francesco Mauri parte de la responsabilidad en esta parcela. No por ello, Pintus dejó de pertenecer a un equipo en el que ha querido estar pese al interés recurrente de la Juventus para 'repescarle'. Sin embargo, lejos del césped, su trabajo no tiene el mismo impacto.

El Madrid tiene, sobre todo, grandes ausencias en defensa. La lesión de Militao, que estará fuera de los terrenos de juego hasta cuatro meses, dejó a Xabi Alonso sin su mejor central. El entrenador vasco tampoco está pudiendo contar con laterales derechos, al estar lesionados Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

Para colmo, en el otro flanco, Álvaro Carreras y Fran García están sancionados. Las únicas dos piezas que podría recuperar Xabi Alonso son Huijsen y Camavinga, mientras que Alaba y Mendy proseguirán sus procesos de recuperación. Ante este panorama, la lógica nostalgia por un pasado en el que, pese a todo, siempre hubo grandes ausentes que el Madrid logró superar con su el esfuerzo colectivo.